Композитор Валерий Разумовский умер в возрасте 55 лет

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О кончине Разумовского пресса сообщает сегодня, 3 августа. Но "МК" сделал оговорку, что смерть наступила еще 31 июля. О ее причинах ничего не сказано.

Валерий Разумовский, помимо композиций для эстрады, писал музыку к мюзиклам, спектаклям и кино. Например, он создал саундтреки к лентам "Кошечка", "Моя прекрасная няня", "Не родись красивой".

Как рассказал газете "МК" кинорежиссер Аким Салбиев, заслуженный деятель искусств России, Валерий Разумовский прибыл в Москву из Латвии более 30 лет назад и принял российское гражданство.