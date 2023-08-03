Композитор Валерий Разумовский умер в возрасте 55 лет
Всего в 55 лет ушел из жизни композитор Валерий Разумовский, работавший с такими звездами российского шоу-бизнеса, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Николай Басков, Игорь Наджиев. Композитор долго сотрудничал с народным артистом России Максимом Дунаевским. В студии Разумовского записывали песни Пьер Нарцисс и Анастасия Волочкова. Также в ней создавались альбомы песен Александры Пахмутовой.
О кончине Разумовского пресса сообщает сегодня, 3 августа. Но "МК" сделал оговорку, что смерть наступила еще 31 июля. О ее причинах ничего не сказано.
Валерий Разумовский, помимо композиций для эстрады, писал музыку к мюзиклам, спектаклям и кино. Например, он создал саундтреки к лентам "Кошечка", "Моя прекрасная няня", "Не родись красивой".
Как рассказал газете "МК" кинорежиссер Аким Салбиев, заслуженный деятель искусств России, Валерий Разумовский прибыл в Москву из Латвии более 30 лет назад и принял российское гражданство.
Салбиев, а также народный артист России Дмитрий Харатьян выразили соболезнования в связи с уходом Разумовского. Редакция "Ревизора.ru" присоединяется к соболезнованиям.