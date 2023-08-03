Личный пират Ивана Грозного: на кого наводил страх Карстен Роде

Датский купец Карстен Роде при дворе Ивана Грозного пользовался большим уважением. Ещё бы, ведь его называли личным пиратом царя. Так на кого же наводил страх приезжий?

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Датчанин на службе русского царя

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Ответа на вопрос, как же датчанин оказался на Руси, найти уже, наверное, не получится. В тех документах, которые удалось изучить историкам, ничего не говорится о том, что же именно руководило Роде, когда он отправлялся на «чужую территорию».

Существует версия, согласно которой купец был участником датско-шведской войны. На тот момент наша страна являлась союзником Дании. Благодаря стараниям шведов и поляков русским кораблям постоянно доставалось. Видимо, по этой причине Иван Грозный решил призвать на службу мореходов, способных дать противникам достойный отпор. Но непонятно, почему выбор царя пал на датчанина. Если верить его биографии, то он был обыкновенным крестьянином, правда, не лишённым коммерческой жилки. Предпринимательские способности со временем помогли Роде стать купцом. Позже он освоил мореходное мастерство.

В итоге Карстен Роде стал первым в истории России иностранным пиратом, которому официально разрешили разбойничать на море. Однако требовалось соблюдать условие – часть добычи в обязательном порядке должна была оказываться в государевой казне.

Главный на море

В короткие сроки Роде и его приспешники разгромили на море поляков, литовцев и «иже с ними». Естественно, после такого успеха Иван IV приказал держать Роде «в большом бережении». Благодаря его безусловному таланту, храбрости и ловкости регулярно пополнялась не только казна. Многие европейские страны стали с опаской поглядывать в сторону России.

Сгубил Роде «аппетит». Ему постоянно хотелось большего влияния. Вскоре он начал «чувствовать себя как дома» в датских водах, что позволило в 1570 году датчанам его арестовать.

В тюрьме в Копенгагене «русский флибустьер» провёл минимум три года. Всё это время Иван Грозный пытался договориться с датским королём Фредериком о его освобождении, но безуспешно.