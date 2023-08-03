Джеймс Хэтфилд: как мальчик из религиозной семьи стал главным металлистом в мире

3 августа Джеймс Хэтфилд празднует 60-й день рождения. Рок-бог из одной из величайших трэш-металлических групп всех времен — Metallica как подсознательно, так и отчасти намеренно создал для сцены грубый и суровый образ.

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Однако говорят, что его грозный внешний вид не всегда исходил из позиции силы — иногда это был щит, созданный для защиты себя после некоторых глубоко травмирующих событий и жестокой личной борьбы.

Христианское прошлое

Джеймс Хэтфилд неоднократно говорил, что набожная вера его родителей в христианскую науку заставляла его чувствовать себя изгоем в школе. Они строго верили в то, что людей исцеляет духовная сила, а не современная медицина.

Когда он рос, в начале 70-х, такая набожность многих смешила, и в итоге мальчик попадал в неловкие ситуации и вскоре стал предметом насмешек со стороны одноклассников.

В интервью Playboy Хэтфилд сказал:

"Меня воспитывали как христианского ученого, а это странно. Главное правило — Бог все исправит. Ваше тело — всего лишь оболочка, вам не нужны врачи. Это отчуждало меня от всех, никто не мог меня понять. Я даже не мог пройти медосмотр, чтобы играть в футбол.

Было странно, что мне пришлось уйти с урока здоровья во время школы, и все дети говорили: "Почему ты должен уйти? Ты что, какой-то урод?". ' В детстве ты хочешь быть частью команды. Они всегда шепчутся о тебе и думают, что ты странный. Это очень расстраивало меня. "

Хэтфилд был настолько раздражен необходимостью объяснять свою ситуацию, что практически перестал разговаривать с другими учениками и держался особняком.