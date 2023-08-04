Американка с самым большим ртом в мире установила еще один мировой рекорд
Жительница Нью-Йорка Саманта Рамсделл стала обладательницей двух мировых рекордов Гиннесса: самое большое раскрытие рта среди женщин и самый широкий рот в мире. Её последний рекорд был подтверждён официальным сертификатом, который она с радостью поделилась в TikTok, порадовав своих трёх миллионов подписчиков.
На видео Саманта с гордостью рассказывает о своих достижениях, утверждая, что теперь у меня два мировых рекорда Гиннесса. Девушка демонстрирует это, растягивая рот до впечатляющих 4,07 дюйма (10,3 см).
До этого момента многих её подписчики ранее сомневались в подлинности этой особенности, полагая, что Саманта использовала специальные фильтры для увеличения своего рта. Однако теперь, благодаря рекордам Гиннесса, все сомнения развеяны.
В социальных сетях пользователи называют её «мечтой дантиста», выражая восхищение её уникальной чертой. Саманта же, которую в прошлом дразнили из-за особенности, научилась принимать себя такой, какая она есть.