Американка с самым большим ртом в мире установила еще один мировой рекорд

Жительница Нью-Йорка Саманта Рамсделл стала обладательницей двух мировых рекордов Гиннесса: самое большое раскрытие рта среди женщин и самый широкий рот в мире. Её последний рекорд был подтверждён официальным сертификатом, который она с радостью поделилась в TikTok, порадовав своих трёх миллионов подписчиков.

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На видео Саманта с гордостью рассказывает о своих достижениях, утверждая, что теперь у меня два мировых рекорда Гиннесса. Девушка демонстрирует это, растягивая рот до впечатляющих 4,07 дюйма (10,3 см).

До этого момента многих её подписчики ранее сомневались в подлинности этой особенности, полагая, что Саманта использовала специальные фильтры для увеличения своего рта. Однако теперь, благодаря рекордам Гиннесса, все сомнения развеяны.