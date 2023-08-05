Звонкий рассказал, каково это — прославиться в 40 лет

«На самом деле, можно сказать, что это уже моя вторая популярность, потому что у нас была рэп-группа в 90-х. Мы выступали на хип-хоп фестивалях, в то время мы как раз были “неформатом”. А потом у меня появился трек на широкую аудиторию, и пришла моя вторая волна популярности», — прокомментировал Звонкий.