Звонкий рассказал, каково это — прославиться в 40 лет
В новом выпуске «Неформата» — подкаста Первого канала, в котором артисты разных поколений знакомятся с творчеством друг друга и исполняют свои самые нашумевшие хиты, в роли приглашенных гостей выступили солист легендарной группы «Дюна» Виктор Рыбин и популярный современный исполнитель Андрей Звонкий — ветеран российской хип-хоп-сцены, который по-настоящему прославился в 2018 году с песней «Голоса», попавшей в топы российских музыкальных чартов.
Ведущая и певица Карина Кросс поинтересовалась у Андрея, каково это — прославиться в 40 лет, и чувствует ли он разрыв между его поколением и тем, которое его слушает сейчас.
«На самом деле, можно сказать, что это уже моя вторая популярность, потому что у нас была рэп-группа в 90-х. Мы выступали на хип-хоп фестивалях, в то время мы как раз были “неформатом”. А потом у меня появился трек на широкую аудиторию, и пришла моя вторая волна популярности», — прокомментировал Звонкий.
Валя Карнавал уточнила, было ли у Андрея ощущение, что успех наконец-то случился и у него, пускай и в 40 лет.
«Да нет, это все случилось очень планомерно для меня, я писал песни, и одна из них выстрелила. Я писал песни много кому, и они становились популярными», — поделился певец.
Андрей также рассказал про хип-хоп фестивали, на которых он выступал вместе с группой:
«Естественно, аудитория фестивалей было довольно буйная, очень часто кидали на сцену что-то, например, бутылки. Было очень опасно, потому что в 90-е не было такого фейс-контроля, как сейчас, поэтому приходилось одновременно выступать и уворачиваться».