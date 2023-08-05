Ученые доказали, что поглаживание собак усиливает иммунитет человека

Результаты исследования были опубликованы NPR, авторы работы взяли за основу результаты ранних исследований и обнаружили, что общение с собакой от 5 до 20 минут в день в разы снижает уровень гормона стресса – кортизола, и, напротив, повышает содержание окситоцина, который отвечает за хорошее настроение. Эти изменения способствуют улучшению состояния нервной системы и иммунитета. Отмечается, что и у собак происходят аналогичные процессы.