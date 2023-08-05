Ученые доказали, что поглаживание собак усиливает иммунитет человека

Ученые университета Вирджинии доказали, что поглаживание собак усиливает иммунитет человека
Результаты исследования были опубликованы NPR, авторы работы взяли за основу результаты ранних исследований и обнаружили, что общение с собакой от 5 до 20 минут в день в разы снижает уровень гормона стресса – кортизола, и, напротив, повышает содержание окситоцина, который отвечает за хорошее настроение. Эти изменения способствуют улучшению состояния нервной системы и иммунитета. Отмечается, что и у собак происходят аналогичные процессы.
Владение собакой положительно влияет на общий уровень физической активности и состояние сердечной мышцы. Кроме этого, постоянное присутствие рядом животного помогает человеку чувствовать себя любимым, дает ощущение стабильности, обеспечивает общение. Все это хорошо влияет на психическое состояние собаковладельца.
Ученые планируют провести дополнительные исследования, основанные на более крупных выборках.