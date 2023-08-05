Кровь является одним из основных идентифицирующих признаков личности, который передается от родителей к потомкам и остается неизменным на протяжении всей жизни. Группы крови считаются одним из самых древних признаков расы и национальности человека. Исследования показывают, что главным отличием между людьми является именно группа крови, а не цвет кожи или этническое происхождение.

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Состав крови формировался и изменялся на протяжении тысячелетий, в связи со становлением иммунитета и пищеварительной системы человека. В древности люди употребляли в основном белковую пищу, что привело к повышенной кислотности желудка у людей с первой группой крови. Это объясняет, почему они чаще страдают язвенной болезнью.

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С увеличением численности населения и нехваткой мясной пищи, люди стали включать в свой рацион больше растительной пищи. Это отразилось на составе крови и привело к появлению трех других групп крови. Люди с геном А, который присутствует у людей с первой и второй группами крови, считаются наиболее приспособленными к современным условиям жизни. Этот ген был гарантией выживания во время эпидемий, таких как холера и чума. Кроме того, люди с геном А более спокойны, прагматичны и дисциплинированы, что помогает им легко находить общий язык с другими людьми и чувствовать себя комфортно.

Наиболее распространенной группой крови в мире является первая группа. Она встречается у 45% населения планеты. В России первая положительная группа крови также является наиболее распространенной. Это свидетельствует о том, что русские народ – целеустремленная, дисциплинированная и физически выносливая нация, стремящаяся к лидерству. Именно поэтому в России много выдающихся спортсменов, политических лидеров и других достижений.

Первая группа крови считается универсальной, так как ее можно переливать людям с любой другой группой крови. Вторая группа может быть перелита только людям с второй и четвертой группами, третья – только людям с третьей и четвертой группами, а четвертая – только людям с четвертой группой. При переливании крови необходимо также учитывать резус-фактор.