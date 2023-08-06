Почему богачи врут о количестве денег, а Илон Маск не так богат

Гонконгский бизнесмен Кэлвин Ло несколько лет выдавал себя за миллиардера, лгал о наличии недвижимости по всему миру, покупке гоночной команды «Формулы-1» и даже подделывал снимки с люксовыми автомобилями. Обман незадачливого богача разоблачили журналисты Forbes, которых Ло с неуемной энергией осаждал несколько лет, чтобы попасть в ежегодный рейтинг журнала богатейших людей планеты. Хотя ему не удалось провернуть задуманное, некоторым это удавалось сделать ранее. Зачем богачи врут о деньгах и стоит ли доверять подсчетам чужих денег — разбиралась «Лента.ру».

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Мамин миллиардер

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Имя генерального директора страховой компании RE Lee International Кэлвина Ло впервые стало известно журналистам Forbes в 2020 году. Его представители сами обратились в редакцию, утверждая, что Ло является одним из богатейших бизнесменов Азии и заслуживает место в рейтинге журнала.

Для убедительности они передали журналистам финансовую документацию, которая подтверждала, что Ло только на страховых премиях ежегодно зарабатывает один миллиард долларов

Еще успешный выпускник Гарварда якобы владел управляющей компанией RE Lee Capital с активами в восемь-десять миллиардов долларов, инвестиционным фондом RE Lee Octagon, дорогостоящими объектами недвижимости в США, Азии и Великобритании, а также гостиницей Mandarin Oriental на Тайване.

В Forbes к бумагам и истории о появившемся из ниоткуда миллиардере отнеслись с подозрением и не включили его в список богатейших людей планеты или на худой конец региона. Однако от идеи прослыть богачом Ло не отказался. Вскоре о нем стали появляться статьи в других изданиях.

В мае 2023 года The Independent выпустила материал о «гонконгском миллиардере», рассказав, что он подумывает о покупке гоночной команды «Формулы-1». CNBC написал, что Ло избегает инвестиций в криптовалюты. Еще несколько статей появилось в других популярных изданиях. Правда, все публикации, согласно результатам изысканий Forbes, были основаны на недостоверной информации. Также подделкой оказались предоставленные им документы о бизнесе и доходах.

Журналисты пришли к выводу, что компании RE Lee Octagon вообще не существует, а активы RE Lee Capital куда скромнее, чем утверждали пиарщики Ло. Более того, он не имеет прямого отношения к этой компании. А вот его мать там числится исполнительным директором.

Однако не все факты из биографии Кэлвина Ло ложь. Например, он действительно работает генеральным директором страховой брокерской компании, а еще он никогда не был беден. Его родители — Реджина Ли и Фрэнсис Ло — когда-то сами руководили RE Lee International. Это одна из первых компаний, которая занялась страхованием жизни состоятельных граждан в Азии. В 2015 году Реджина Ли выкупила фирму и, по всей видимости, подарила ее своему единственному сыну Кэлвину.

Еще семья Ло, по данным Forbes, владеет квартирой в Ванкувере (Канада), двумя квартирами в престижном районе Гонконга и офисом площадью более четырех тысяч квадратных метров в центре города. Общее состояние семьи оценивается в 200 миллионов долларов — много, но недостаточно для места в списке богатейших людей планеты.

В какой момент Кэлвин Ло начал приукрашивать свою биографию и завышать уровень достатка, точно неизвестно. Однако, со слов бывшей жены Эмили, записанных в протоколах судебных заседаний по делу о разводе, Ло любил жить на широкую ногу и тратил деньги, вот только не свои.

В 2004 году он купил Lamborghini за 308 тысяч долларов, еще 1,2 миллиона долларов потратил на обустройство сингапурской квартиры. По словам Эмили, деньги на эти и другие покупки, вплоть до приобретения новых костюмов, Кэлвину давала мама

Бывшая жена Ло во время бракоразводного процесса утверждала, что ее муж повышал статус, не только скупая предметы роскоши, но и выдумывая факты о себе. Например, по словам Эмили, он врал про обучение в Гарварде, опыт работы в ведущих американских страховых компаниях и даже о возрасте. В судебных документах указано, что Ло родился в октябре 1977 года, то есть ему должно быть 45 лет, однако в своей презентации он утверждает, что ему 46, а согласно годовому отчету Института Джейн Гудолл, в правлении которого он состоял некоторое время, бизнесмен родился в 1971 году и сейчас ему должно быть 52 года.

Стараясь впечатлить окружающих, Ло часто забывал позаботиться о правдоподобности своей легенды. Его фотография рядом с дорогим автомобилем Pagani Huayra BC, опубликованная в одном из журналов, оказалась фотомонтажом. Снимок был сделан в 2017 году фотографом Робином Адамсом для аукциона Sotheby’s. На настоящей фотографии, по заверению автора, гонконгского бизнесмена нет. Его фигуру с помощью фоторедактора добавили позже, не спросив разрешения Адамса.

Еще одной выдумкой оказалась история о коллекции элитного шампанского, которой якобы владеет Ло. Он хвастался, что стоимость партии составляет 230 миллионов долларов (около 21 миллиарда рублей). Директор аукциона Christie’s Wine & Spirits Тим Триптри рассказал журналистам, что максимально возможный потолок цены едва ли может быть выше сотни миллионов долларов (около 9 миллиардов рублей). Получается, даже тут Ло ухитрился соврать, и все ради престижа.

Афера на миллиард

Хотя Кэлвин Ло не попал в список богатейших людей Forbes, это не значит, что другим не удавалось этого сделать. В 2019 году журнал поместил на обложку младшую представительницу семьи Кардашьян Кайли Дженнер, назвав ее самой молодой участницей рейтинга, которая заработала первый миллиард в 21 год. Спустя несколько месяцев журнал передумал и выпустил разоблачительную статью, обвинив Дженнер в подтасовке собственных заработков и доходов принадлежащего ей косметического бренда Kylie Cosmetics.

Путаница с богатством Дженнер возникла из-за того, что журналисты проводят оценку на основе открытых данных об имуществе — например, следят за стоимостью акций на фондовом рынке, еще учитывают стоимость имущества, ценностей и накоплений. Однако, если компания не является публичной, получить честные сведения о ее финансовой деятельности непросто. Так вышло с активами Kylie Cosmetics. В 2017 году, несмотря на утверждения юной бизнес-леди о доходах в сотни миллионов долларов, издание оценило ее состояние в 41 миллион долларов. Девушка была расстроена заключением, уверяя, что ее состояние занизили в 10 раз.

В 2019 году Forbes поменял мнение и все-таки назвал Кайли Дженнер миллиардершей

Издание передумало после многочисленных публикаций в других СМИ о ее ошеломительном успехе. Убедительными доказательствами богатства Дженнер стали подсчеты авторитетных финансовых институтов, которые поверили звезде соцсетей. Так, инвестиционная компания Piper Sandler оценила выручку Kylie Cosmetics в 2018 году в 400 миллионов долларов, а банк Oppenheimer прогнозировал, что компания увеличит продажи до 700 миллионов долларов в ближайшие два года.

Очередной пересмотр подсчетов произошел в 2020 году, когда Кайли продала за 600 миллионов долларов 51 процент акций Kylie Cosmetics компании Coty. Благодаря этой сделке информация о прибыли компании Кайли стала открытой и доступной для изучения. Оказалось, что доходы «миллиардерши» были в несколько раз меньше заявленных. В 2019 компания заработала 177 миллионов долларов, а в 2018 году — 125 миллионов. Тем не менее Кайли Дженнер все равно остается самой молодой женщиной, которая добилась столь крупного успеха самостоятельно. Ее состояние с учетом полученных денег после продажи и иных доходов, по версии Forbes, сегодня составляет 680 миллионов долларов. Это немало, но все же не миллиард.

Королевские фальшивки

Принц Аль-Валид ибн Талал — племянник короля Саудовской Аравии, известный бизнесмен и инвестор. В течение многих лет он настойчиво добивался высокой позиции в рейтинге Forbes. Чтобы доказать богатство, принц Эр-Риядом, личный «Боинг-747», коллекцию дорогих автомобилей и драгоценности на миллионы долларов.

Однажды для большей убедительности он прислал в редакцию тяжелые кожаные сумки с документами, якобы подтверждающими доходы его инвестиционной компании. Самым впечатляющим содержимым оказались фейковые выпуски журналов, и каких: Time, Forbes и Vanity Fair! На обложке каждого номера красовался Аль-Валид ибн Талал, а внутри были собраны статьи о саудовском принце, которые в разные годы выходили в этих изданиях

Дворец с бассейнами и 420 комнатами, золотой трон в самолете и фото на обложке журнала не впечатлило Forbes — издание год за годом, как считал принц Аль-Валид, занижало его состояние. В 2013 году, когда журнал оценил его капитал в 20 миллиардов долларов, терпению представителя саудовской монархии пришел конец, и бизнесмен обратился с иском в суд. Он обвинил журналистов в предвзятости и намеренном преуменьшении его достатка на девять миллиардов долларов.

Журналисты же считали, что принц воздействует на стоимость акций своей компании Kingdom Holding, вливая личные средства в ее капитал или играя на сравнительно небольшом рынке ценных бумаг Саудовской Аравии. Выводы были сделаны на основе косвенных доказательств и интервью с сотрудниками, работающими на принца. В 2015 году спор между журналом и Аль-Валидом был урегулирован, а с 2018 года его, как и других бизнесменов Саудовской Аравии, исключили из рейтинга Forbes, объяснив это тем, что подтвердить данные об их финансах невозможно.

По данным Bloomberg, состояние принца Аль-Валида ибн Талала к 2023 году сократилось до 15 миллиардов долларов. Его компания продолжает владеть недвижимостью, несколькими отелями, акциями и долями в таких компаниях, как Citigroup, Snap и Lyft. Кроме того, принц Аль-Валид ибн Талал имеет крупнейшую после Илона Маска долю в ныне переименованном в X Twitter и был одним из инвесторов, чьей финансовой поддержкой заручился богатейший человек планеты, выкупая соцсеть.

Парадокс Маска

Если владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, обладающий самым внушительным состоянием, просит деньги у саудовского принца, который в 16 раз беднее его, легко предположить, что составители рейтингов ошиблись. На самом деле это не так. Хотя Маск с большой вероятностью не может похвастаться ни дворцом, ни золотым троном, принадлежащие ему активы на рынке стоят намного дороже, чем роскошное имущество представителя саудовской монархии.

Forbes, описывая свою методологию подсчета, объясняет, что, делая выводы о состоянии участников рейтинга, учитывает не только недвижимость и накопления.

В расчет принимают все виды активов: доли в государственных и частных компаниях, недвижимость, предметы искусства, яхты, самолеты, ранчо, виноградники, драгоценности, коллекции автомобилей и многое другое

Стоимость некоторых активов оценить довольно легко. Например, публичные компании, чьи акции торгуются на бирже, открыто публикуют все сведения о финансовой деятельности. Назвать стоимость предметов искусства или непубличных компаний бывает непросто. Журналистам приходится опираться на информацию, которая нуждается в дополнительной проверке: данные самого владельца, косвенные доказательства, интервью с источниками и финансовыми аналитиками.

При оценке такого имущества существует вероятность ошибки, чем и пользуются желающие незаслуженно просочиться в рейтинг. Кто-то подделывает финансовую документацию, кто-то пытается воздействовать на стоимость акций своих компаний, другие выдумывают истории про шикарные автомобили и коллекционное шампанское.

Иногда усилия по преувеличению капитала бывают успешными, но по большей части рейтинг все равно отражает реальную ситуацию на рынке. Так, первому номеру в списке Илону Маску нет необходимости обманывать или выдумывать несуществующие богатства, поскольку основа его состояния — это акции публичных компаний, доходы и убытки которых невозможно скрыть.

В зависимости от роста или снижения цены на них, Маск либо богатеет, либо беднеет. В 2021 году, когда ценные бумаги Tesla демонстрировали невероятный рост, бизнесмен поднялся в рейтинге богачей сразу с 31-й на вторую строчку. В следующем году акции компании рухнули в три раза, и Маска тут же посчитали мировым рекордсменом по убыткам. Сейчас, на фоне роста прибыли Tesla, акции вновь пошли вверх, и бизнесмен вернул себе первую позицию в списке.

$ 237,2 млрд составляет состояние Илона Маска в 2023 году, по оценке Forbes

Хотя оценка рейтинга отражает действительность, она является приблизительной и условной и абсолютно точно не отражает сумму, доступную для сиюминутных трат. Именно поэтому при покупке Twitter Маску не хватало собственных средств, чтобы закрыть сделку в 44 миллиарда долларов. Ему пришлось позаимствовать 21 миллиард в банке, а еще искать помощи у инвесторов. Помимо принца Аль-Валида ибн Талала деньги Маску корпорации Oracle Ларри Эллисон, венчурные фирмы Andreessen Horowitz и Sequoia Capital, а также фонд Qatar Holding. Общая сумма инвестиций составила 7,1 миллиарда долларов.