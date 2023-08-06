Каким был маршал Константин Рокоссовский

Маршал Константин Рокоссовский скончался в Москве 3 августа 1968 года, 55 лет назад. За 71 год, что отпустила этому человеку судьба, он пережил столько испытаний и событий, что их с лихвой хватило бы на десятерых…

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За недолгую, увы, жизнь на мундире маршала не возникло ни пятнышка: он был честен, и если и совершал какие-то ошибки, то признавал их и сам оплачивал предъявляемые жизнью счета. Биография Рокоссовского известна и доступна, мы пробежимся по ней лишь по верхам — слишком много подробностей. К тому же, слава богу, о Рокоссовском вспоминают, в том числе благодаря усилиям его правнучки — Ариадны Рокоссовской, трепетно относящейся к семейной истории. Но в былые времена выдающийся полководец в некотором смысле пребывал в тени Георгия Жукова. Хотя любой историк подтвердит: в Великую Отечественную блистали многие военачальники, но у Победы было два столпа — Жуков и Рокоссовский.

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Сын Ксаверия Юзефа Рокосовски, машиниста Варшавской железной дороги, в чьих жилах текла кровь старинного шляхетского рода, и учительницы русского языка Антонины Овсянниковой, Константин родового богатства не застал — оно было отобрано после польского восстания 1863 года. Кстати, отчество Константин позже поменяет, чтобы сделать его легче произносимым по-русски. «Обрусеет», благодаря полковому писарю, и фамилия, обретет второе «с» и «й».

Рано потеряв отца, Рокоссовский еще подростком начал работать — устраивался в помощники то к кондитеру, то к мастеру-каменотесу, а в свободное время «самообразовывался». С началом Первой мировой он пошел в добровольцы, был зачислен в 5-й драгунский Каргопольский полк, где быстро проявил себя: в необычайно красивом юноше оказалось невероятно много храбрости. Вскоре грудь его украсил Георгиевский крест 4-й степени. К 1917 году Рокоссовского произвели в младшие унтер-офицеры.

Тогда же стало понятно, что симпатии молодого военного отданы большевикам. Перейдя в Красную армию, Константин подарит ей полвека честного служения. Получив партбилет в 1919 году, красавец-военный вплоть до 1924 года бился в Забайкалье против белых, и перед тем как стать инструктором кавалерийской дивизии в Монголии, год отучился на курсах усовершенствования командного состава РККА. Кстати, это примечательная деталь. Гениальность Рокоссовского как военачальника и стратега признается многими профессионалами.

При этом за плечами маршала были эти курсы, да еще трехмесячные курсы для начальствующего состава при Академии имени М. Фрунзе, а не классическое военное образование! Очевидно, у него реально было особое, масштабное и объемное видение, позволявшее мгновенно понимать все происходящее на поле боя, видеть и даже предчувствовать развитие даже самых острых ситуаций. Одно слово — гений! Но этих своих качеств он мог бы и не успеть проявить. Став комдивом в 1935 году, Рокоссовский был переведен из Кубани в Псков, где получил кавалерийский корпус, но тут заработали чудовищные жернова репрессий, избежать которых ему не удалось.

Поверить в происходящее было трудно, но жизнь в один момент будто перевернулась: верный слову и чести, Рокоссовский был исключен из партии, уволен из армии, наконец, арестован... Три года, с августа 1937 года до весны 1940-го, он провел в ленинградских «Крестах». И каким-то чудом остался в живых…

Ад после жизни — страшен. А ад, пережитый в реальности? Его обвиняли в связях с польской и японской разведками, причем обвинения строились на показаниях поляка-однополчанина Юшкевича, а Рокоссовский точно знал, что он погиб… Несмотря на пытки, «признательных» показаний упрямец не дал, и по ходатайству начштаба РККА Тимошенко был освобожден.

Выжить после такого… Да, его можно было бы назвать счастливцем или везунчиком. Но, возможно, судьба хранила его для других испытаний, берегла, чтобы гениальность военного стратега позволила сохранить тысячи жизней простых рядовых во время подступавшей войны… 22 марта 1940 года линия жизни Константина Рокоссовского сделала еще один резкий поворот: его освободили, восстановили в партии и реабилитировали, дали генерал-майора... Вскоре последовало распределение в Киевский особый военный округ, командовал которым Георгий Жуков. Они уже пересекались прежде, до заключения Рокоссовского, и Жуков был у него в подчинении. Но пока Рокоссовский был репрессирован, карьера Жукова продвинулась вперед.

Рокоссовский встретил войну командиром корпуса.

…О том, что немцы нападут 22 июня, Рокоссовскому шепнул накануне перебежчик-поляк. По воспоминаниям родных Константина Константиновича, 22 июня он мечтал сходить с сослуживцами на рыбалку. Да, войной пахло в воздухе, военные понимали, что она неизбежна, но… не завтра же! В четыре утра Рокоссовскому принесли телефонограмму: вскрыть особый оперативный пакет. По правилам это делалось по спецраспоряжению председателя Совнаркома или наркома обороны СССР. Но связи ни с верхушкой Киевского военокруга, ни с Кремлем не было... Рокоссовский начал «самоуправничать»: объявил боевую тревогу и отдал ряд приказов под свою ответственность.

Описание первых дней войны ужасает особенно: силы противника превосходили наши в разы. В бой 9-й мехкорпус, которым руководил Рокоссовский, включился уже 23 июня.

Он стоял в 250 км от границы и в распоряжении своем имел не полный комплект техники, включая старенькие Т-26, БТ-5 и несколько БТ-7. Рокоссовский не стал ждать приказов сверху, под расписку вскрыл склады с боеприпасами и забрал гарнизонные автомобили. По счастью, действия генерал-майора оценили правильно: эти решения позволили мехкорпусу совершить марш-бросок на сто километров и уже через сутки оказаться возле Луцка, где противник был им приостановлен, что позволило нашим пострадавшим соединениям отойти с минимумом потерь. Инициативного военного заметили и отозвали в столицу: его ждал Западный фронт. Надо было преградить врагам дорогу на Москву. Что такое «чуть старше сорока» — сегодня? Для многих еще даже не время самостоятельности... Рокоссовский родился в 1896-м, а в 1941-м стал командующим армией и участвовал в сложнейшей битве войны — сражении за Москву. Конечно, 45 лет — не мальчишка. Но как же молод… И как красив. Кстати, до завершения Битвы под Москвой имя Рокоссовского почти не упоминалось в сводках: наверное, доверие ко вчерашнему репрессированному было не полным (Мы просмотрели архивы «Вечерней Москвы» за это время — будто нет такого командующего! — «Вечерняя Москва»).

Но в качестве руководителя обороны столицы он сделал все возможное, да и невозможное тоже… Летом 1942 года Рокоссовский стал командующим войсками Брянского, а в конце сентября — Донского фронтов. Взятие в кольцо армии Паулюса с дальнейшим захватом в плен самого фельдмаршала, а также 24 генералов, 2500 офицеров и 90 с лишним тысяч чинов Вермахта — беспрецедентные военные успехи Рокоссовского. Известно, что немцы страшно его боялись. «Если нашего Роммеля называют лисом пустынь, то Рокоссовского можно назвать львом степей и лесов», — говорил фельдмаршал Буш.

Конечно, Сталин признал успех операции и доверил Рокоссовскому командование Центральным фронтом — тем, что обеспечит успех на Курской дуге, а затем будет переименован в 1-й Белорусский.

…За год до Победы Константин Рокоссовский стал маршалом Советского Союза, летом 1944 года его мундир украсила первая Золотая Звезда Героя Советского Союза. А потом отцу народов предстояло сделать выбор — кто будет командовать наступающими на Берлин войсками. 1-й Белорусский фронт возглавил Жуков, 2-й — Рокоссовский.

Почему Сталин решил так? Он ничего не делал «просто так» и не особо благоволил Жукову. Но у того «в анамнезе» не было тюрьмы.

И происхождение, опять же… Рокоссовский-то — из поляков! Если сделать его первым, то что получится, товарищи, что партия — ошиблась? Некоторые историки уверены, что клин между Жуковым и Рокоссовским был вбит Сталиным после того, как оба военачальника высказались против операции на советско-польской границе осенью 1944 года — как не имевшей перспектив. Сталина возмутило, что два не слишком любящих друг друга человека вдруг выступили «единым фронтом», и он устроил «техническую рокировку».

Решение Сталина не могло не обидеть Константина Рокоссовского. Но он был настоящим солдатом — цельным, верным. И до обид ли было, когда решалась судьба страны и мира в целом? И вскоре войска под его командованием освобождали Восточную Пруссию и Померанию и сдерживали 3-ю немецкую танковую армию, чтобы та не мешала наступлению наших войск на Берлин... О личной жизни маршала пытались сплетничать еще при его жизни. Но получалось это плохо: Рокоссовский был женат один раз, на Юлии Барминой. Судя по всему, он влюбился в нее с первого взгляда, увидев девушку на спектакле в Доме офицеров Кяхты (тогда — Троицкосавска). Но и знакомство состоялось не сразу: смелый военный с женщинами был робок.

На войне же рядом с Рокоссовским оказалась военврач Галина Таланова — прекрасная женщина, не строившая иллюзий относительно продолжения отношений: маршал не собирался уходить из семьи. Он дал их с Галиной дочке свою фамилию, помогал всем, чем мог. После войны Галина вышла замуж, но, увы, ее муж-летчик вскоре погиб. Истории же про романы с актрисами — Валентиной Серовой и полячкой Александрой Щленской — остались ничем не подтвержденными слухами.

…Решением Сталина маршал Рокоссовский командовал Парадом Победы, а принимал его маршал Жуков.

С июля 1945 года Рокоссовский четыре года возглавлял Северную группу войск, стоявшую в Польше, а затем, по личной просьбе президента ПНР Б. Берута, стал Маршалом Польши и министром нацобороны ПНР — история в мировой практике беспрецедентная. В 1956 году Рокоссовский вернулся в СССР, стал заместителем министра обороны страны, а затем — командующим Закавказским военным округом. В отставку его отправил Никита Хрущев: честь и порядочность не позволили Рокоссовскому согласиться выступить с антисталинской статьей: как бы то ни было, он прошел войну под его руководством, и к тому же Константин Константинович всегда позиционировал себя как солдата, не имеющего отношения к политике. Но Хрущева это разозлило, хотя известно, что о профессиональных и человеческих качествах Рокоссовского он был высочайшего мнения. С апреля 1962 года и до самой смерти Рокоссовский был генеральным инспектором Группы генеральных инспекторов Минобороны СССР.

От служивших под его началом Рокоссовского никто не слышал про маршала ни одного дурного слова. Его искренне любили. Не позволявший себе рукоприкладства и грубостей, не прятавшийся за спинами подчиненных, он вызывал симпатию, и все, от генерала до солдата, знали, что там, где Рокоссовский, будет сделано все, чтобы минимизировать потери.

…Тактик, хитрец, мудрец, уникальный профессионал и обаятельнейший человек, он, без сомнения — один из лучших военачальников России ХХ века. Похоронен маршал Рокоссовский у Кремлевской стены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ариадна Рокоссовская, журналист «Российской газеты»:

— Мой прадед Константин Константинович Рокоссовский, бесспорно, был великим полководцем, но, что не менее, а может быть и более важно, он был очень порядочным человеком. Его искренне любили и уважали все — от солдат до членов Политбюро. На похоронах маршала к моему отцу — тоже Константину — подошел председатель Совета министров А. Н. Косыгин и срывающимся голосом сказал: «Мы все его очень любили! Мужайся и будь достоин деда». Он был любимцем армии, верным другом для своих однополчан, светом и опорой для семьи. Быть достойным такого человека — непростая задача. Мы — его потомки — храним память о нем не только как о полководце, но и как о человеке, и стараемся передавать ее следующим поколениям.

Дометий Завольский, историк, публицист: