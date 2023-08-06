Как Энди Уорхол повлиял на советское искусство?

95 лет назад 6 августа родился авангардный американский художник, гений поп-арта Энди Уорхол. Его стиль в искусстве как ирония над массовой культурой потребления на Западе в Советском Союзе трансформировался в соц-арт, ироничное переосмысление идеологии. Роман Паршинцев прошел по музеям и выяснил, каким было альтернативное искусство советских авангардистов.

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Будто и не искусство вовсе, а графический дизайн. Энди Уорхол использовал трафаретную печать для своих картин. Изображал этикетки супа на банках. Или вот секс-символ 60-х Мерлин Монро в стиле поп-арт.

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«Сама техника изображения – шелкография, это ручной принт. Накладывается несколько слоев краски. Есть возможность создавать одну и ту же работу несколько раз, но ручным способом, поэтому они все равно несколько отличаются», –пояснил куратор выставки Александр Губанов.В США сначала Уорхол вдохновлялся массовой культурой, а потом она стала подражать художнику. В Советском Союзе культмассовый сектор строился совсем по-другому. Если на Западе в 60-х поп-арт был как ирония над обществом потребления, то за железным занавесом соц-арт – как непризнанное искусство авангардистов.

«Можно и тематически, и в самих формах попытаться иронизировать над этим вот чрезмерным производством, перепроизводством и бездумным потреблением идеологии», – отметил искусствовед, хранитель музейных предметов отдела новейших течений Третьяковской галереи Игорь Волков.

Первым художником соц-арта, эдаким советским Уорхолом, был Михаил Рогинский. Одну из ранних его работ «Красную дверь» называли новым «Черным квадратом». Она вроде бы символизирует выход, но по сути за ней стена. Лозунги, плакаты, агитки – все становится материалом для художников. Или вот часть триптиха Григория Брускина «Жизнь превыше всего». Своеобразный каталог символов советской эпохи. Классический образ поп-арта на социалистический манер.

«Как будто бы гипсовые скульптуры, украшавшие почти все советские парки, скверы и дворы домов. Эти скульптуры держат в руках цветные символы разных профессий и разных аспектов советской идеологии», – отметил Игорь Волков.

Художник-педагог Анна Кондрюк учит рисовать в стиле поп-арт. Для очередной работы она взяла логотип телеканала «МИР». Но чтобы он стал картиной, его надо изменить, к примеру, добавить небо.

«Дальше я буду совмещать цвета. Здесь уже на усмотрение художника, то есть я буду в процессе импровизировать, и это тоже будет частью стиля поп-арт», – сказала Анна Кондрюк.

Акриловые краски на водной основе. Для поп-арта характерны цвета без полутонов. Важно не просто скопировать, но придать логотипу новый смысл.