Иван Поддубный: почему у русского чемпиона не было «кубиков» пресса

Борец Иван Поддубный стал одним из лучших борцов XX века. Но в отличие от других героев спорта той эпохи Поддубный внешне казался тяжёлым и неуклюжим. Европейские зрители называли его «мешком с картофелем», а американские журналисты дразнили Поддубного «слоном» и «бегемотом».

© Русская семерка

Телосложение Поддубного

Видео дня

Фигура Ивана Поддубного впечатляла современников. При росте 184 см он весил 118 кг. Изрядная часть веса приходилась на мускулатуру: бицепс Поддубного имел 46 см в обхвате, бедро – 70 см, шея – 50 см, грудь на выдохе – 134 см. «В борьбе всё самое главное: и руки, и ноги, и плечи, и шея, и спина, и живот, и грудь, и... голова», – говорил борец. Однако мышцы живота Поддубного, хотя и были тренированными, визуально не выделялись.

Можно встретить утверждение, что кубики пресса сделались своеобразным спортивным «фетишем» сравнительно недавно – в 1980-х годах. Между тем, ещё во времена Поддубного эти «украшения» мужского торса были хорошо известны. В фондах Ейского историко-краеведческого музея хранится фотография Поддубного с борцом младшего поколения Николаем Жеребцовым (Верденом). Она представляет яркий контраст – пресс Вердена с шестью кубиками рядом с гладким и округлым животом Поддубного. По гармоничному развитию мускулатуры Жеребцов мало чем уступал основателю культуризма Евгению Сандову. Кубиками на животе мог похвастаться и один из главных конкурентов Ивана Поддубного – «Русский лев», борец Георг Гаккеншмидт.

Массивное телосложение

Поддубного имело генетические корни. Отец борца, крестьянин села Красёновка на Полтавщине, с лёгкостью поднимал пятипудовые мешки с зерном. Сам Иван Поддубный с юности занимался крестьянским трудом, а позже работал портовым грузчиком в Севастополе и Феодосии. Физический труд помог ему развить силу, укрепить функциональные мышцы и сухожилия.

На заре спортивной карьеры основой тренировок Поддубного было выжимание гирь и гимнастические упражнения на снарядах. Занимался он, согласно одной из версий, по системе основоположника русской атлетики Владислава Краевского. Современник так описывал упражнения Поддубного: «Поддубный садился на табурет боком к столу. Брал за дужку двухпудовую гирю (32,76 кг) и медленно поднимал прямой рукой гирю («на попа») вверх. Гиря была как бы продолжением руки».

За полгода тренировок под руководством моряка Антонина Преображенского тело Поддубного стало «суше» и стройнее, что пригодилось ему на борцовском ковре.

На пике цирковых выступлений в 1902 году тренировочный режим Поддубного выглядел так: утренняя зарядка, холодный душ и массаж, а после обеда – полтора часа борьбы против борцов-любителей. Затем спортсмен на 15-20 минут отправлялся бегать, держа в руках пятифунтовые гантели.

После этого Поддубный принимал паровые ванны и холодные души, а также проходил в день по 10 километров пешком. Даже в преклонные годы Поддубный занимался водолечением, закалялся и добивался «правильного кровообращения». Биограф Поддубного Дмитрий Жуков пишет, что борец «до самой старости проделывал ежедневно упражнения с двухпудовыми гирями».

Так где же «кубики»?

Нелепо обвинять в недостаточном физическом развитии человека, который мог 11 раз толкнуть с груди штангу весом 114 кг. Возможно, Поддубный не делал некоторые специфические упражнения для «подкачки» пресса из арсенала своих соперников. С другой стороны, пресловутые «кубики» – это «вздутые» сегменты прямой мышцы живота, разделённой сухожильными перемычками. Прокачать эту мышцу можно достаточно быстро, и нет сомнений, что у Поддубного она была достаточно развита. Однако кубиков пресса не было видно из-за жировой прослойки, которая у борца имела толщину явно больше 1 см. По утверждениям фитнес-тренеров, чтобы «кубики» выделялись, в теле должно быть не более 12% жира.