Билл Гейтс считал сон ненужной тратой времени во время работы в Microsoft

Американский миллиардер Билл Гейтс признался, что осознанно меньше спал во время работы в основанной им корпорации Microsoft, потому что считал это признаком лени. Об этом он рассказал в новом выпуске подкаста Unconfuse Me.

© Газета.Ru

По словам бизнесмена, в прошлом он соревновался с коллегами из Microsoft в том, кто меньше всего будет спать каждый день. Миллиардер вспомнил, что в 40 лет старался спать меньше шести часов, а в определенные дни проводил без сна до 96 часов подряд.

В то же время его коллеги утверждали, что спят пять часов или меньше, а некоторые прямо заявляли, что некоторые дни проводят совсем без сна.

"И после я начинал думать, что тоже должен стараться изо всех сил меньше спать, потому что сон - признак лени и ненужная трата времени", - рассказал Гейтс.

С тех пор миллиардер изменил свое мнение о сне и начал отслеживать свой ежедневный показатель сна через умный браслет. Он также уточнил, что сейчас стремится спать от семи до восьми часов в сутки.