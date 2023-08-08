«Паршивая овца»: бывшая девушка сына Байдена рассказала о его личности

Бывшая девушка сына президента США Хантера Байдена Элли Кеннеди дала обширное интервью изданию Daily Mail, в котором рассказала о его личности. В беседе с журналистами она заявила, что Байден ни в чем не виноват, так как на него влияют семейные проблемы. В частности, девушка утверждает, что он всегда считал себя «паршивой овцой» из-за неудачного соперничества со старшим братом Бо.

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Я действительно думаю, что он был потерян с тех пор, как был маленьким мальчиком. Он говорил, что он — паршивая овца, что он всегда был вторым после Бо. Бо — герой, белый рыцарь, — рассказала Кеннеди.

Девушка считает, что смерть старшего брата отпечаталась на Хантере, который всегда был для Джо Байдена «мальчиком для битья». По ее мнению, он ввязался в историю с компанией Burisma, работающей на Украине, чтобы заслужить доверие и любовь отца. Однако он никогда подробно не обсуждал с ней подобные дела.