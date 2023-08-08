Принц Гарри и Меган Маркл продают свой дом в Калифорнии

Официально британский принц и его жена, американская актриса Меган Маркл, выставили на продажу свой роскошный дом, расположенный в Монтесито, штат Калифорния. У пары, по-видимому, есть планы переехать в Лос-Анджелес или в соседний Малибу.

© Inc-News

После нескольких недель спекуляций наконец стало известно, что герцоги Сассекские хотят переехать из Монтесито. У пары четкие намерения, и среди них желание Меган вернуться в индустрию развлечений.

Различные сообщения, опубликованные американской и британской прессой, подтверждают, что герцогиня планирует вернуться к своей актерской карьере. И по этой причине ей нужно переехать в Лос-Анджелес или в соседний район, а прибрежный Малибу отвечает всем ее требованиям.

Inc-News

Как стало известно порталу pronto.es, за их особняк в Монтесито супруги просят не более и не менее 13 миллионов долларов. И хотя цифра довольно большая, дом того заслуживает.

Это первоклассная резиденция, и очень немногие могут позволить себе иметь жилье такого уровня. Особняк Гарри и Меган с отделкой из мрамора и другими удобствами отвечает всем требованиям, чтобы стоить того, о чем они просят.