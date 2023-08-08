Принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на поминки Елизаветы II

Принц Гарри и Меган Маркл не получили приглашения присоединиться к королевской семье на поминках Елизаветы II. Об этом сообщает The Sun.

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Инсайдер рассказал журналистам издания, что герцог и герцогиня Сассекские до сих пор не получили «разъяснений» от старших членов королевской семьи по поводу своего участия в мероприятии, которое состоится 8 сентября в замке Балморал. Он отметил, что Меган и Гарри могли бы приехать на поминки, так как в эти даты они будут находиться в Европе — в сентябре супруги запланировали выступление в Дюссельдорфе на «Играх непокоренных».

«Никакой связи с ними не было», — подчеркнул инсайдер.

По данным The Sun, король Карл III и королева Камилла собираются почтить память Елизаветы II в шотландском поместье Балморал в окружении высокопоставленных членов семьи. На мероприятии будут присутствовать принц Уильям и Кейт Миддлтон с тремя детьми, принц Эдвард и его супруга Софи Эдинбургская, леди Луиза Виндзор, а также принц Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон.