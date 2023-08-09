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Джоан Роулинг потеряла статус самого издаваемого детского автора

Знаменитая писательница Джоан Роулинг еще год назад входила в список самых издаваемых детских писателей в России. Но в 2023 году она покинула рейтинг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Российскую книжную палату.

Джоан Роулинг потеряла статус самого издаваемого детского автора
© РИА Новости

По данным РКН, год назад Джоан Роулинг занимала третью строчку рейтинга, а в 2023 году она не вошла даже в двадцатку. Ее книги о Гарри Поттере покорили весь мир, и Россия не стала исключением. Причем историю о волшебнике больше полюбили не только дети, но и взрослые.

По итогам первых шести месяцев, тройка лидеров выглядит так: Корней Чуковский, Александр Пушкин и Елена Ульева. Также в рейтинг вошли Эдуард Успенский, Агния Барто, Лев Толстой, Самуил Маршак.

Среди авторов взрослой литературы места распределились следующим образом: Федор Достоевский, Агата Кристи, Анна Джейн, Эрих Мария Ремарк, Лев Толстой. Стивен Кинг, который голом ранее был лидером, опустился на шестую строчку.

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