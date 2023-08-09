Баста Раймс рассказал о проблемах с дыханием

Американский рэпер Баста Раймс рассказал, что столкнулся с проблемами с дыханием. Об этом он сообщил в интервью Men's Health.

Сам рэпер отметил, что в 2014 году скончался его отец, после чего у него начались проблемы с дыханием и лишним весом. Один раз он чуть не задохнулся в постели с бывшей девушкой. Другой эпизод произошел в его машине, рэпер потерял сознание и его вызволяли телохранители.

Причиной этих опасных эпизодов стали полипы на голосовых связках. Врачи объяснили, что они разрослись и заняли 90% дыхательных путей звезды. Доброкачественные образования могли поставить крест на его карьере из-за потери голоса.

Раймс сначала избегал операции, но потом испугался рекомендаций своего врача, который заявил, что из-за полипов можно задохнуться во сне. После хирургического вмешательства он занялся своим здоровьем и похудел на 40 килограммов. Сам он рассказал, что худел благодаря физическим нагрузкам и большому количеству белка в рационе.