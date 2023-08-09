«Ее голос был настоящим даром»: 60 лет назад родилась Уитни Хьюстон

Певица Уитни Хьюстон родилась 9 августа 1963 года в Нью-Джерси. За свою карьеру она продала более 170 млн записей, на её счету более 400 музыкальных наград, в том числе шесть статуэток «Грэмми». Самой знаковой песней в творчестве Хьюстон стал хит I Will Always Love You. Также Хьюстон известна как актриса — прежде всего благодаря главной роли в фильме «Телохранитель».

© Кадр из фильма «Жена священника»

Уитни Хьюстон родилась в городе Ньюарк штата Нью-Джерси в музыкальной семье. Её мать и сестра были видными фигурами в мире госпела — духовной христианской музыки, особенности которой впоследствии отразились и на творчестве Уитни.

Будучи подростком, Хьюстон часто выступала с матерью и пыталась заключить собственный контракт со звукозаписывающей компанией. В те годы она стала популярной моделью.

Музыкальный продюсер Клайв Дэвис увидел Уитни Хьюстон в ночном клубе, когда ей было 19 лет. Он сразу предложил контракт и занялся карьерой начинающей артистки. Певческая карьера Хьюстон развивалась стремительно, и уже в 1985 году она выпустила свой дебютный альбом.

Осенью 1992 года в широкий прокат вышел фильм «Телохранитель» с участием Уитни и Кевина Костнера, принесший певице славу благодаря знаковой песне I Will Always Love You. В 1990-е Хьюстон снималась еще в нескольких кинолентах.

К концу 1990-х Хьюстон обрела статус одной из самых титулованных и коммерчески успешных певиц в музыкальной индустрии. В арсенале певицы более 400 различных музыкальных наград.

В 1992 году Хьюстон вышла замуж за R&B-певца Бобби Брауна. Спустя годы их отношения стали портиться. Артисты боролись с зависимостями, а Хьюстон намекала на эмоциональное насилие со стороны супруга.

Карьера артистки пошла на спад в середине 2000-х. Тогда она принимала участие в съёмках реалити-шоу «Быть Бобби Брауном». В проекте афишировались многочисленные проблемы пары, в результате чего пострадала репутация Уитни Хьюстон.