«Ее голос был настоящим даром»: 60 лет назад родилась Уитни Хьюстон

Певица Уитни Хьюстон родилась 9 августа 1963 года в Нью-Джерси. За свою карьеру она продала более 170 млн записей, на её счету более 400 музыкальных наград, в том числе шесть статуэток «Грэмми». Самой знаковой песней в творчестве Хьюстон стал хит I Will Always Love You. Также Хьюстон известна как актриса — прежде всего благодаря главной роли в фильме «Телохранитель».