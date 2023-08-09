Эд Ширан предупредил об опасности искусственного интеллекта

«Чего я не понимаю в искусственном интеллекте, так это того, что последние 60 лет в голливудских фильмах нам говорили: «Не делайте этого». А теперь все этим занимаются… Вы что, не видели фильмов, где нейросети порабощают человечество?» — посмеялся Ширан.

Вместе с этим певец признался, что не понимает, как можно использовать нейросети для производства музыки. Ширан не считает это необходимым, однако Chat GPT, по его мнению, является интересной разработкой. Певец рассказал, что ему не нужно отдыхать от работы, так как он не считает процесс написания текстов и музыки для своих песен работой. По словам музыканта, настоящая работа для него — это ездить на интервью и давать гастроли.