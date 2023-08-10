Убийство Распутина: что стало бы с Россией, если бы старец остался жив

Распутин часто повторял фразу: "Пока я жив, наследник жив!". Эти слова не только были ультиматумом, который сибирский "чудотворец" предъявлял императору и императрице, но и отражали зависимость царской семьи от него. Александра Федоровна, подчиняясь своим материнским инстинктам, буквально молилась за Григория Ефимовича. После долгих лет знакомства с Распутиным у царицы и Николая II сложилось устойчивое убеждение, что сибирский "старец" был послан богом для защиты династии от бед и напастей.

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Доктор тибетской медицины Петр Бадмаев, который лечил царскую семью и Распутина, однажды спросил "старца", не боится ли он своей смерти. Распутин ответил, что не боится за себя, а за народ и царскую семью. Он сказал: "Когда меня убьют, народу будет плохо. И Царя уже не будет". Эта фраза, произнесенная Распутиным, в конечном итоге стала пророческой.

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Незадолго до своей гибели Распутин написал послание, в котором предчувствовал, что он не доживет до 1917 года. В письме "старец" описывал два возможных сценария развития событий: если его убьют крестьяне, то царский трон останется, и династии ничего не угрожает; если его убьют дворяне, то страна будет обречена на гражданскую войну; а если его убьет кто-то из рода Романовых, то царской семье останется жить не более двух лет.

Это пророчество сбылось. Как известно, в убийстве Распутина принимали участие не только дворянин, князь Феликс Юсупов, но и родственник царя, великий князь Дмитрий Павлович. В феврале 1917 года династия пала, в июле 1918 года царская семья была расстреляна, а вскоре на Россию обрушилась Гражданская война с огромной силой.

После смерти Распутина произошли события, которые подтвердили его пророчество. Армия страдала от все более серьезных поражений, обстановка в стране накалялась, а население становилось все более недовольным. Под властью императора трон начал трещать. Возникало ощущение, что кто-то извлекал выгоду из этой ситуации.

В 2004 году телеканал BBC показал фильм-расследование под названием "Кто убил Распутина?". Авторы проекта намекнули, что российские заговорщики были всего лишь козырной картой в этом преступлении, а истинных заказчиков нужно искать среди британской политической элиты. По мнению исследователей, английский агент разведки SIS Освальд Рейнер совершил контрольный выстрел.

Зачем Лондону было нужно убить Распутина? Ответ находится на поверхности. Англия активно противостояла заключению отдельного мира между Германией и Россией, а Распутин был практически единственным человеком, который мог способствовать этому. Германский кайзер Вильгельм II понимал, что он оказался втянут в конфликт, который может привести к его краху. Николай II также не был против сближения со своим кузеном в конце 1916 года.

Это не устраивало Великобританию. Во-первых, заключение мира устраняло угрозу революции как в Германии, так и в России. Во-вторых, освободившиеся силы Германии с восточного фронта могли бы нанести удар по победе Антанты в этой войне. Убийство Распутина решало обе эти задачи. Англии было важно продолжение противостояния между Россией и Германией любой ценой. Именно в это время появилась известная фраза: "Англия готова воевать с Германией до последнего русского солдата".