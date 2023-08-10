Комик побывал в США и раскрыл отношение американцев к россиянам

Известный российский комик Павел Дедищев побывал в США и рассказал об отношении американцев к россиянам. В подкасте «Гадзилы», запись которого доступна на YouTube, юморист раскрыл, что не заметил негативного отношения к себе из-за своего гражданства.

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«Везде нормально было вообще», — заявил Дедищев, говоря о том, как американцы реагируют на россиян.

По словам комика, многие люди, встречавшиеся ему в США, заверяли, что хорошо относятся к россиянам. Юморист также отметил, что живший с ним по соседству в Сан-Франциско американец обрадовался тому, что Дедищев и его спутница прилетели из России, и регулярно звал проводить с ним время.

Дедищев добавил, что за всю поездку ему только единожды показалось, что он столкнулся с неприязнью из-за своего гражданства. Комик рассказал, что когда он приобретал в магазине Apple наушники, продавец, выяснив, что покупатель прибыл из России, попросил работать с ним своего коллегу.