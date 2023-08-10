Старейший бодибилдер в мире раскрыл секрет поддержания формы

Аррингтон, который попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина-бодибилдер в мире, рассказал, что тратит на тренировки по два часа не менее двух раз в неделю. При этом он подчеркнул, что нужно уметь прислушиваться к своему телу и знать, что с возрастом следует изменить режим тренировок.