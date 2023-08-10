Марина Деникина: как дочь белого генерала боролась за честь своего отца

Марина Деникина, будущая французская тележурналистка и историк, родилась, когда ее отцу, генералу Антону Деникину исполнилось уже 46 лет. В то время на территории бывшей Российской империи бушевала Гражданская война. Белые, казалось, получили свой исторический шанс: дела шли вверх, Антанта согласилась поставлять им вооружение. Вскоре деникинские войска значительно расширили свою подконтрольную территорию и начали поход на Москву.

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Однако надежды Деникина на победу и изгнание большевиков не оправдались. Через год он вынужден был навсегда покинуть Россию, оставив остатки своей разгромленной армии в Крыму. Вместе с ним в изгнание отправились его молодая супруга Ксения, 28 лет от роду, и годовалая Марина.

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Исторические оценки Деникина

Лидеры Белого движения в СССР прочно заняли нишу главных злодеев и антигероев. Лишь в перестройку ситуация постепенно стала меняться в сторону объективности.

Генералу Деникину в период СССР доставалось все же чуть меньше, чем адмиралу Александру Колчаку и атаману Петру Краснову – оба были казнены советской влвстью. Несколько обеляло белого генерала в глазах пропагандистов СССР, во-первых, его категорическое неприятие нацизма во время Второй мировой войны и отказ сотрудничать с Гитлером по примеру Краснова. Во-вторых, генерал, как считается, поддерживал в то страшное время Красную Армию, для нужд которой даже собрал вагон медикаментов.Он доказывал необходимость поддержки РККА во время войны, высказывая надежду, что после разгрома Германии она «свергнет коммунистическую власть» в России.

Книги об отце

Марина Деникина была одной из тех, кто посвятил свою жизнь восстановлению исторической правды. Она активно распространяла информацию о белогвардейцах во Франции, написала несколько книг и дала множество интервью, стремясь пролить свет на русских людей, включая своего отца, и изменить их общественное восприятие.

В начале своей карьеры Марина Деникина работала журналисткой. Она проводила интервью с известными личностями своего времени, такими как Эдит Пиаф, Франсуаза Саган и Жерар Филипп, и вела передачи на телевидении и радио. Однако ее успешная карьера репортера была прервана президентом Франции Жоржем Помпиду, который выразил свое нежелание видеть Марину Деникину-Грей на экране. В результате этого инцидента эмигрантка серьезно заинтересовалась историей, особенно периодом Гражданской войны. Возможно, в выборе новой сферы деятельности оказало влияние ее второе супружество с известным французским историком Жаном-Франсуа Кьяппом, который внес свой вклад в ее исследования. Брак с Кьяппом также принес Марине Антоновне титул графини.

Перезахоронение генерала в России

Книга "Мой отец генерал Деникин" стала фундаментальным трудом в жизни Марины Деникиной. В ней автор стремилась передать биографию Антона Ивановича на фоне крушения старой России с максимальной беспристрастностью. В своем произведении она выражала негативное отношение к советской власти и призывала не верить в эволюцию этой системы в современном периоде XX века. В отличие от писателей в СССР, которые создавали портреты "отпетых контрреволюционеров" и "душителей свобод", Марина пыталась представить своего отца и его единомышленников Деникина как патриотов России и ярых защитников ее интересов.

«Мой отец был храбрым солдатом, честным человеком, но плохим дипломатом», - говорила Деникина-Грей о белом генерале. В общей сложности она написала более 20 романов и исторических трудов, посвященных российской истории начала XX века, судьбам Белого движения и эмиграции.

Умер Деникин 7 августа 1947 года в Анн-Арборе, штат Мичиган. Перед смертью он завещал однажды быть перезахороненным в России.

«Жаль, так и не увижу, как Россия спасется», – Марина хорошо запомнила слова своего отца на смертном одре и впоследствии приложила немало усилий к тому, чтобы исполнить его последнюю волю.

Деникина похоронили на кладбище Ивергрин в Детройте с воинскими почестями, но через год его вдова Ксения Васильевна перенесла останки мужа на православное казачье кладбище Святого Владимира в Джексоне, штат Нью-Джерси. На надгробной плите между двумя православными крестами помещались надписи на русском и английском языках. После распада СССР Деникина задумалась о переносе могилы покойного генерала в Россию. Письмо соответствующего содержания было отправлено Владимиру Путину.