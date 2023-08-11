$97.28-0.12107.16+0.27

Графу Дракуле поставили диагноз по его письмам

Международная команда химиков определила, какими болезнями страдал Влад Цепеш, более известный как Дракула. Для этого они проанализировали несколько писем, написанных собственноручно господарем Валахии.

Графу Дракуле поставили диагноз по его письмам
© Мир24

В исследовании приняли участие представители Катанийского университета, Миланского политехнического института (Италия) и Национального архива Румынии.

Известно, что когда человек пишет от руки, то прикасается к бумаге пальцами и ладонями. При этом на бумаге остаются различные химические вещества и молекулы кожи. Ученые искали такие следы на исторических документах и определяли их происхождение.

Чтобы собрать образцы и при этом не повредить бумагу, исследователи использовали этиленвинилацетат. Вещество наносили на поверхность документа и затем удаляли, после чего материал тестировали с помощью масс-спектрометрии.

Команде удалось выявить более 500 пептидов. Их них 100 оказались человеческими белками.

Анализ показал, что граф страдал от цилиопатии – генетического заболевания, которое нарушает функции клеток и органов. Также имелись признаки воспалительных процессов, способных привести к проблемам с дыханием и кожей. Кроме того, у Влада Цепеша выявили гемолакрию – нарушение, при котором жидкость в слезных протоках смешивается с кровью. Иными словами, правитель в буквальном смысле слова плакал кровавыми слезами.

Ранее ученые назвали причину смерти полководца Александра Македонского. Он мог скончаться от острого панкреонекроза – заболевания поджелудочной железы, развившегося из-за злоупотребления вином и жирной пищей.

1