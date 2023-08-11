Графу Дракуле поставили диагноз по его письмам

Международная команда химиков определила, какими болезнями страдал Влад Цепеш, более известный как Дракула. Для этого они проанализировали несколько писем, написанных собственноручно господарем Валахии.

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В исследовании приняли участие представители Катанийского университета, Миланского политехнического института (Италия) и Национального архива Румынии.

Известно, что когда человек пишет от руки, то прикасается к бумаге пальцами и ладонями. При этом на бумаге остаются различные химические вещества и молекулы кожи. Ученые искали такие следы на исторических документах и определяли их происхождение.

Чтобы собрать образцы и при этом не повредить бумагу, исследователи использовали этиленвинилацетат. Вещество наносили на поверхность документа и затем удаляли, после чего материал тестировали с помощью масс-спектрометрии.

Команде удалось выявить более 500 пептидов. Их них 100 оказались человеческими белками.

Анализ показал, что граф страдал от цилиопатии – генетического заболевания, которое нарушает функции клеток и органов. Также имелись признаки воспалительных процессов, способных привести к проблемам с дыханием и кожей. Кроме того, у Влада Цепеша выявили гемолакрию – нарушение, при котором жидкость в слезных протоках смешивается с кровью. Иными словами, правитель в буквальном смысле слова плакал кровавыми слезами.