Бренди и медовый виски: 102-летняя американка назвала алкоголь секретом долголетия
Жительница американского штата Огайо 102-летняя Элинор Кэмпбелл Фейхел поделилась секретом долголетия. По словам женщины, ключевые факторы — крепкая вера в Бога, а также алкоголь.
Американка родилась в 1921 году, у нее трое детей, девять внуков и 18 правнуков. Секрет долголетия, по словам Фейхел, довольно прост: он заключается в позитивном взгляде на проблему. Не менее важна и крепкая вера в Бога. Помимо этого, долгожительница отметила и влияние алкоголя на здоровье.
— У меня есть целый бар. Каждую вторую ночь я пью водку, а в остальные ночи — бренди, бурбон, ирландский виски и медовый виски. Однако не в больших количествах, — пояснила женщина интервью ABC6.
В середине июля сердечно-сосудистые хирурги из Санкт-Петербурга провели успешную операцию 100-летней жительнице, которая поступила в Елизаветинскую больницу с жалобами на боль и онемение в правой ноге. При обследовании специалисты диагностировали у пациентки тромбоз бедренных артерий со стенозом и атеросклеротическими бляшками. Медики приняли решение о проведении срочной операции.