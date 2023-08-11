102-летняя американка назвала алкоголь секретом долголетия

Американка родилась в 1921 году, у нее трое детей, девять внуков и 18 правнуков. Секрет долголетия, по словам Фейхел, довольно прост: он заключается в позитивном взгляде на проблему. Не менее важна и крепкая вера в Бога. Помимо этого, долгожительница отметила и влияние алкоголя на здоровье.