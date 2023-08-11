Принц Уильям и Кейт Миддлтон получили новые титулы от короля Карла III

Король Великобритании Карл III дал принцу Уильяму и Кейт Миддлтон новые военные должности. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец.

Спустя почти год после того, как король Карл III назвал Уильяма и Кейт принцем и принцессой Уэльскими, королевская чета получила дополнительные титулы после перестановки военных должностей в семье. Кейт Миддлтон была назначена главнокомандующим военно-воздушными силами флота, главнокомандующим 1-го Королевского драгунского гвардейского полка и Королевским почетным коммодором Королевских ВВС Конингсби. Принц Уильям занял должность полковника-главнокомандующего Мерсийского полка и Армейского воздушного корпуса, а также стал почетным королевским авиационным коммодором RAF Valley.