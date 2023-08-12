210 лет назад родился великий зодчий

Выдающийся русский градостроитель Николай Бенуа оставил после себя потрясающее творческое наследие. Его проекты в Петербурге и Москве отличаются благородством, сдержанностью и лаконичностью. У архитектора всегда было большое поле для творчества, где он смог реализовать все свои профессиональные замыслы.

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Одним из крупных проектов гениального архитектора было строительство в 1847 году в Петергофе придворных конюшен, ставших одним из шедевров творчества Николая Леонтьевича. Конюшни были построены в готическом стиле и вмещали более трехсот лошадей. Девять башен по углам неправильного четырехугольника производят впечатление средневекового замка. Ещё до окончания строительства конюшен в 1850 году он был назначен главным архитектором при Петергофском дворцовом правлении.

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Бенуа также строил и перестраивал жилые и доходные дома. Одним из лучших его проектов в стиле барокко является фасад доходного дома И.А. Апраксина на Литейном проспекте в Петербурге. В Москве важной вехой в развитии легендарного мастера стала работа над проектом по переустройству старой подмосковной усадьбы Петровско-Разумовское под Земледельческую академию (ныне Академия им. К.А. Тимирязева) – первого в России высшего сельскохозяйственного учебного заведения. На месте графского деревянного дворца в 1865 году с помощью Бенуа был реализован главный корпус Академии.

Зодчий также вложил свое незаурядное знание и талант в часть архитектурно-художественного ансамбля Усадьбы Кусково на востоке столицы – Швейцарский домик. Здание выполнено в виде альпийского шале. Бенуа спроектировал дом по заказу последнего хозяина Кускова Сергея Дмитриевича Шереметева. До сих пор за состоянием данного архитектурного наследия тщательно следят. Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ с приспособлением к современному использованию исторического здания. Это работы помогут сохранить памятник в надлежащем состоянии.