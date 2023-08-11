Почему Ванга не уберегла себя от несчастий

Ванга могла предсказывать значимые исторические события, но не сумела уберечь себя и своих близких от череды несчастий и трагических смертей. В 27-ю годовщину смерти ясновидящей эксперты проанализировали жизнь и смерть легендарной болгарки.

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«Ее называют величайшей ясновидящей XX века», – пишут медиа. Среди предсказаний Ванги – начало Второй мировой войны, распад Советского Союза и теракт 11 сентября в США. Личность и деятельность Вангелии до сих пор окутана тайнами, а число поклонников ее дара и тех, кто считает все знаменитые прогнозы ясновидящей мифом, почти одинаково.

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Будущая предсказательница появилась на свет слабой и заплакала только через два месяца. Когда девочке исполнилось три года, умерла ее мать. Отец женился во второй раз, но мачеха относилась к ребенку прохладно, эксплуатируя ее как рабочую силу. Любимой игрой маленькой Вангелии было лечение кукол с повязкой на глазах. В 12 лет детская забава претворилась в жизнь.

По общепринятой версии, девочку унес сильный смерч, а когда ее нашли, глаза были забиты песком. Отец и мачеха не стали тратить деньги на лечение ребенка, и через четыре года она полностью потеряла зрение. Однако позднее выяснилось, что никаких стихийных бедствий и сильного ветра в районе села, где жила Ванга, в те годы не было. А вот в документах местных силовиков нашлись выписки о найденной на окраине села изнасилованной девочке, которой бандиты выкололи глаза. Косвенным доказательством этой версии является тот факт, что Ванга не могла иметь детей. Об этом стало известно позже, а пока девушка начала учиться жить заново в сербском Доме слепых.

Ванга вернулась домой, когда ее мачеха умерла при родах. Спустя несколько лет она заявила, что видела во сне Иоанна Златоуста, который открыл ей будущее. Постепенно слухи о ясновидящей разнеслись по всему миру, люди начали приходить к ней с утра до ночи.

Со временем в ее доме спецслужбы установили устройства слежения, чтобы знать, о чем говорят влиятельные партийные деятели во время визитом к медиуму. Однако сами следователи со скепсисом относились к «дару» Ванги. По словам генерала милиции Александра Гурова, Ванга не помогла раскрыть ни одно преступление, хотя к ней обращались много раз, в том числе с просьбами найти пропавших людей.

Не помог «дар» Ванги, если он существовал, не только в раскрытии преступлений, но и в устройстве ее собственной судьбы. Первый ее муж скончался от цирроза печени в 37 лет, затем суицид совершил женатый любовник Ванги. Своих детей у Ванги не было, она усыновила мальчика Димитра и девочку Виолетту.