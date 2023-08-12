Какие обязанности лежат на плечах членов королевской семьи

Каждый день мы читаем новости о том, что представители королевской семьи посетили определённое мероприятие, побывали на открытии какого-либо центра, презентовали свой новый проект или поддержали интересную инициативу. Однако многим интересно, как происходит распределение ролей в британской короне и какие именно обязанности лежат на плечах представителей монаршей семьи? Давайте посмотрим!

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Карл III

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Эксперты сообщают, что на данный момент король возглавляет 13 благотворительных организаций, включая свой личный и Британско-азиатский фонды. Помимо этого, его основной обязанностью является то, что он глава Великобритании и стран Содружества. Однако несмотря на напряжённый график работы, Карл III самый настоящий садовод: и любит проводить время за культивированием растений и овощей. Также он любит писать картины акварелью и на его счету есть две лично написанные книги — «Гармония: новый взгляд на мир» и «О будущем продуктов питания».

Принц Уильям

Принц Уэльский является доверенным лицом короля и главным наследником британского престола. Свою молодость он провёл на работе в санитарной авиации в Восточной Англии, ну а сейчас является счастливым мужем и отцом троих детей — принцев Джорджа, Луи и принцессы Шарлотты. Несмотря на то, что теперь на плечи Уильяма легла большая ответственность, он уверяет, что самым главной для него является роль отца.

«Я отец и серьёзно отношусь к своим обязанностям и понимаю ответственность перед семьёй. Я хочу воспитать своих детей хорошими людьми, для которых очень важна идея служения и долга по отношению к другим людям», — сказал Уэльский в одном из своих интервью.

Но помимо всего этого за Уильямом стоит очень важный проект — экологическая премия Earthshot Prize, которая поддерживает победителей за их вклад в защиту окружающей среды.

Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская не отстаёт от своего супруга и совмещает роль мамы и развитие нескольких глобальных проектов. Кейт Миддлтон является покровительницей многих благотворительных организаций, в их числе Action for Children, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, центр Анны Фрейд и Национальная портретная галерея. Главным личным проектом принцессы являются инициативы в сфере психологического здоровья детей маленького возраста, а также их родителей. Ещё Кейт Миддлтон обожает спорт и любую активность, а её любимым увлечением является искусство фотографии.

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