В Греции умерла певица Лизета Николау

Греческая певица Лизета Николау скончалась в возрасте 72 лет спустя несколько дней после неудачного падения в магазине. Об этом пишет издание TA NEA.

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По данным портала, артистка поскользнулась и упала с лестницы кафетерия. Она ударилась головой. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в частную клинику в Пирее. Врачи диагностировали у нее гематому головного мозга.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, певица умерла через несколько дней.

Николау появилась на свет в 1951 году в Каламарье. Она дебютировала в качестве певицы в 1970 году. В 1973 году был выпущен ее первый альбом, с 1984 года она снималась в фильмах.