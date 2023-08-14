Проклятие Текумсе: какие президенты США считаются его жертвами

Проклятие Текумсе получило свое название в честь известного индейского вождя Шоуни Текумсе, который жил в XIX веке. Он был одним из главных противников американской экспансии на территории индейских племен. По легенде, перед смертью Текумсе произнес проклятие, которое должно было постигнуть каждого президента США, избранного в год, оканчивающийся на ноль. Это проклятие стало известно как "Проклятие Текумсе".

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Первым президентом, которого считают жертвой проклятия, был Уильям Гаррисон, избранный в 1840 году. Он умер всего через месяц после инаугурации, что стало первым случаем смерти президента в офисе. Этот факт вызвал интерес исследователей, и они начали обращать внимание на других президентов, избранных в годы, оканчивающиеся на ноль.

Следующим президентом, связанным с проклятием, был Авраам Линкольн, избранный в 1860 году. Он стал жертвой убийства Джона Уилкса Бута во время Гражданской войны. Это событие еще больше укрепило веру в существование проклятия Текумсе.

Другими президентами, которые считаются жертвами проклятия, были Джеймс Гарфилд (1880), Уильям МакКинли (1900) и Уоррен Гардинг (1920). Все они умерли или были убиты во время своего президентства. Эти факты вызвали дополнительные спекуляции исследователей и подтвердили существование проклятия Текумсе.