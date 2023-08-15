Принц Гарри и Меган Маркл признаны самыми популярными членами королевской семьи

Согласно новому исследованию, проведенному компанией Hootsuite, принц Гарри и Меган Маркл являются самой популярной парой на TikTok, однако разговоры вокруг них носят негативный характер. Об этом сообщает Newsweek.

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«Меган и Гарри — самая обсуждаемая пара на TikTok, но разговоры о них носят довольно негативный характер, поскольку большинство людей крайне критически относятся к их отношениям», — заявила специалист по социальному маркетингу компании Hootsuite Эйлин Квок.

Квок отметила, что пользователи TikTok любят сравнивать Меган и Гарри с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, причем аудитория часто выбирает ту или иную пару.

«В разделе комментариев к видеороликам, посвященным королевской семье, можно встретить как сторонников, так и критиков каждого их шага — от поведения и моды до внешнего вида и общения, — продолжила Эйлин Квок.