Михаил II: почему брат Николая II отказался вступить на престол

У Николая II было три младших брата. Первый из них, Александр, умер ещё младенцем. Второй – Георгий Александрович – был наследником российского престола, поскольку у Николая II ещё не было сыновей. Он страдал туберкулёзом и умер в 1899 году. Третий – Михаил Александрович – родился в 1878 году. После смерти Георгия он стал наследником трона и оставался им до рождения у Николая II сына Алексея в 1904 году.

© Русская семерка

Поскольку цесаревич Алексей Николаевич страдал гемофилией и мог умереть практически в любой момент, права великого князя Михаила Александровича на наследование короны всегда оставались актуальными. В случае смерти или отречения Николая II ему отводилась роль регента империи до совершеннолетия Алексея. Однако Михаилу пришлось пережить и лишение этих прав и кратковременное – меньше суток – формальное царствование.

Видео дня

Лишение прав на престол

Михаила с детства не готовили стать наследником престола. Эта роль предназначалась Георгию Александровичу. Михаил получил, конечно, блестящее домашнее образование, но предметы ему преподавались менее известными специалистами, чем двум его старшим братьям. По традиции, младшие сыновья российских императоров предназначались к военной службе. Великий князь Михаил Александрович жил довольно беззаботной великосветской жизнью, увлекался, в частности, автомобилями – новым в то время транспортным средством. По воспоминаниям близко знавших его людей, великий князь отличался удивительной добротой и доверчивостью, хотя бывал временами упрям и вспыльчив.

Великий князь Михаил не спешил жениться. Согласно Законам о престолонаследии и об императорской фамилии, он мог сохранить права на трон только при браке с особой из венценосного заграничного дома. Однако великий князь следовал велениям сердца. В юности он едва не женился на фрейлине своей младшей сестры Ольги Александровны – Александре Коссиковской. Как сообщает в своих воспоминаниях великая княгиня Ольга Александровна, этот замысел был обнаружен и расстроен императрицей-матерью Марией Фёдоровной. Но всё-таки великий князь женился по любви. В 1912 году он тайно обвенчался в Вене в сербской православной церкви с Натальей Вульферт, урождённой Шереметьевской, дочерью разночинца, совсем даже не дворянского звания.

Этому венчанию предшествовали пять лет романа. Наталья Шереметьевская, родившаяся в 1880 году, в 16 лет вышла замуж за дирижёра Сергея Мамонтова, племянника знаменитого мецената. Но через несколько лет, уже после рождения дочери, Наталье стало с ним «социально скучно», и супруги развелись.

Следующим её мужем стал поручик Владимир Вульферт, служивший в лейб-эскадроне лейб-гвардии кирасирского полка. Командиром этого эскадрона был как раз великий князь Михаил Александрович, и в один из вечеров Наталья с ним познакомилась. Понятно, что положение великого князя привлекало её больше, чем положение скромного гвардейского поручика. Наталья легко влюбила в себя Михаила Александровича. Уже в 1910 году у них родился сын, которого назвали Георгием. Великий князь легко добился развода Натальи со своим подчинённым.

Письма Николая II к императрице-матери показывают, что отношения между Михаилом и Натальей не были тайной для царя. Как можно судить из писем, Михаил дал слово своему царствующему брату, что этот роман так и останется романом, что он не женится морганатическим браком. Николай был взбешён, когда узнал, что Михаил нарушил своё слово. Кроме того, он считал Наталью очень хитрой особой, окрутившей его брата с целью, благодаря такому браку, вознестись как можно выше. Легко было императору, которому посчастливилось иметь в лице жены также ещё и возлюбленную, судить о брате, который не встретил избранницы своего сердца в числе венценосных особ!

Решение Николая II было суровым. Помимо лишения брата прав на наследование престола и на регентство, что, впрочем, следовало по законам Российской империи, Николай повелел наложить секвестр на имения Михаила, а самому ему воспретил возвращаться в Россию.

Прощение

Смягчение позиции царя произошло с началом Первой мировой войны. Михаил обратился к брату с просьбой позволить ему отдать свой воинский долг Отечеству, и Николай разрешил ему с женой вернуться в Россию. Уже 23 августа 1914 года Михаил был назначен начальником Кавказской туземной конной дивизии, сформированной из добровольцев-мусульман.

В 1915 году царь признал законными как брак Михаила с Натальей, так и их сына. Наталье и Георгию была дана фамилия Брасовых и пожалован графский титул. Но манифеста о восстановлении прав Михаила на престолонаследие не последовало.

Вопрос о власти в 1917 году

В ночь со 2 на 3 марта 1917 года Николай II отрёкся от трона за себя и за своего больного сына Алексея в пользу брата Михаила. Тем самым, Михаил вроде бы становился императором всероссийским. Статус Михаила Александровича в этот период всегда вызывал споры у историков и юристов: считать или нет Михаила последним законным всероссийским императором? Насколько законен был сам манифест об отречении Николая II? Ведь в законах не была предусмотрена возможность отречения царя не только за себя, но и за сына, а никакого указа, возвращающего права Михаила на престол, ранее от Николая не последовало. Но все эти споры могут иметь только академическое значение.

Утром 3 марта на квартиру полковника Путятина, где скрывался великий князь Михаил, явились некоторые члены только что образованного Временного правительства. Обсуждался один вопрос: как Михаилу отреагировать на манифест, передающий ему корону? Большинство членов Временного правительства считали, что Михаилу не следует официально принимать престол, так как захлестнувшая Россию революция направлена против Романовых как династии. Провозглашение Михаила императором вызовет гражданскую войну. Иное мнение представляли два министра – Александр Гучков и Павел Милюков – но они оказались в меньшинстве. Михаил издал манифест, в котором провозглашал, что примет корону только с согласия Всероссийского Учредительное собрания.

В ночь с 12 на 13 июня 1918 года заключённый в Перми великий князь Михаил Александрович был первым из Романовых убит большевиками.

Михаилу не на кого было опереться

Если рассматривать возможную альтернативу с Михаилом II как императором всероссийским, то, очевидно, эта альтернатива могла осуществиться только в дни Февральской революции, когда Михаил отказался принять предлагаемый ему престол. Что было бы, если бы он его всё-таки принял?