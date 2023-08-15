Почему у Виктора Цоя до сих пор миллионы поклонников

15 августа 1990 года погиб кумир миллионов людей по всему миру, лидер группы «Кино» Виктор Цой. «ФедералПресс» решил вспомнить, какой была жизнь и как начиналась карьера артиста, песни которого актуальны и по сей день.

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Виктор Цой – это феномен российской рок-музыки. Творческое наследие, оставленное артистом, неоднократно переосмысливалось следующими поколениями музыкантов.

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Детство и юность

Цой родился в Ленинграде в 1962 году в семье научно-технической интеллигенции. Отец Роберт работал инженером, а мать Валентина преподавателем физкультуры в школе.

В детстве Виктор интересовался рисованием, и родители отдали его в художественную школу, где он проучился три года. В пятом классе его внимание привлекла музыка, тогда у Цоя появилась первая гитара, а отец показал несколько аккордов.

Юный музыкант самостоятельно ставил голос и основал с товарищами группу «Палата № 6». А однажды даже спустил все деньги, которые родители оставили перед отъездом на отдых, на 12-струнную гитару.

После девятого класса Цой поступил на художника-оформителя. Но музыка занимала почти все его время, поэтому со второго курса он был отчислен. Виктор пошел работать на завод, затем устроился в Художественно-реставрационный лицей № 61, где осваивал профессию резчика по дереву.

Начало карьеры

Со своим соратником Алексеем Рыбиным музыкант познакомился у лидера группы «Автоматические удовлетворители» Андрея Панова. Уже в конце 1981 года Цой вместе с Рыбиным и Олегом Валинским создал группу «Гарин и Гиперболоиды».

Через несколько месяцев коллектив переименовали в «Кино». Группа при содействии Бориса Гребенщикова* (*Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) и «Аквариума» записала первый альбом «45», в который вошли такие композиции как «Восьмиклассница», «Алюминиевые огурцы» и другие.

Альбом быстро стал популярен на ленинградских квартирниках. Уже тогда Цой озвучивал свои жизненные принципы, от которых не собирался отступать.

Пик популярности

Второй альбом «Начальник Камчатки» был назван так в честь котельной, где Цой работал кочегаром (сейчас там расположен бар-музей, а двор разрисован портретами музыканта и цитатами его песен). Группа записала его в 1984 году. Состав «Кино» к тому моменту изменился: вместо Рыбина и Валинского в коллектив вошли гитарист Юрий Каспарян, басист Александр Титов и барабанщик Георгий Гурьянов.

В том же году группа стала лауреатом второго Ленинградского рок-фестиваля. В 1985 году успех был повторен, и музыканты решили записать альбом «Ночь».

Также через несколько месяцев заменили басиста – место Титова занял Игорь Тихомиров. Этот состав группы не менялся до конца ее существования.

В 1986 году популярность «Кино» достигла пика. Тогда же группа дала знаковый концерт на совместном столичном фестивале Ленинградского рок-клуба и Московской рок-лаборатории.

После выхода в 1988 году альбома «Группа крови» популярность группы распространилась и за пределы СССР. Коллектив ездил с гастролями во Францию, Данию, Италию, фотографии артистов появлялись на обложках популярных музыкальных журналов.

В 1989 году группа выпустила первый профессиональный студийный альбом «Звезда по имени Солнце». Лучшие песни оттуда сделали Цоя и «Кино» бессмертными, а композиция «Пачка сигарет» стала хитом для каждого последующего поколения молодежи бывшего СССР.

В 1990-м состоялось последнее выступление Виктора Цоя в «Лужниках». Позднее материалы концерта вошли в документальный фильм о музыканте

Последняя пластинка группы – «Черный альбом» – была записана Цоем за пару месяцев до гибели, а выпущена уже после. После создания демозаписи – утром 15 августа 1990 года – Виктор погиб в автокатастрофе.

Гибель и память

Виктор Цой разбился в ДТП на 35-м километре латвийской трассы Слока – Талси, возвращаясь с отдыха. Его машина врезалась в пассажирский автобус. По официальной версии, авария произошла из-за того, что музыкант уснул за рулем от переутомления.

Смерть артиста шокировала страну. 19 августа на прощание с ним собрались тысячи людей. На его могиле всегда есть цветы и постоянно горят свечи.

После гибели Цоя ему установили множество памятников в разных уголках мира. Одна из самых знаковых скульптур расположена в Санкт-Петербурге, напротив кинотеатра «Аврора».

В 2022 году был выпущен сборник «12_22», записанный участниками группы с использованием оцифрованных архивных записей голоса Виктора Цоя.

В альбом вошла в том числе не изданная при жизни артиста композиция «Сосны на морском берегу». Черновой вариант песни, предположительно, был записан в 1988–1989 годах для альбома «Звезда по имени Солнце».