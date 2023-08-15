Сережа Тихонов: как погиб «вождь краснокожих»

Сергей Тихонов, мальчик, прославившейся ролью Джонни Дорсета, "вождя краснокожих" в фильме "Деловые люди", погиб совсем молодым.

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Сергей родился 25 декабря 1950 года, а уже в возрасте 12 лет, он впервые появился на экране в фильме-комедии "Деловые люди". Его роль Джонни Дорсета была настолько убедительной, что режиссер Леонид Гайдай выбрал его вместо изначально задуманной актрисы Надежды Румянцевой. Благодаря этой роли, Сергей сразу завоевал сердца зрителей своим талантом и обаянием и через два года получил предложение сняться в детском фильме "Сказка о Мальчише-Кибальчише", где он снова произвел впечатление на зрителей.

Последней картиной, в которой снялся Сергей Тихонов, стала "Дубравка" Радомира Василевского в 1967 году. В этом фильме он исполнил роль паренька по кличке Утюг. Однако через пять лет после премьеры "Дубравки" Сергея уже не было с нами.

Сергей Тихонов мечтал стать профессиональным актером и подал документы во Всесоюзный государственный институт кинематографии. Однако его не приняли. В 18 лет, как и его сверстники, он отправился служить в Советскую Армию и вернулся в Москву.

Трагическая гибель Сергея Тихонова произошла через год после возвращения из армии. Официально причиной смерти был назван несчастный случай – он попал под трамвай. Однако, есть догадки, что это могло быть несчастное стечение обстоятельств или даже умышленное деяние. Сергей увлекался азартными играми, и возможно, он влез в долги или стал конкурентом для кого-то. Однако, это остается лишь предположением.