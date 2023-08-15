Адмирал Александр Колчак мечтал сделать своего сына Ростислава военным, но Колчак-младший взял оружие только один раз в своей жизни - во время Второй Мировой войны.

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Несмотря на то, что Александр Колчак фактически ушел из семьи, он не забывал о своем сыне до конца своих дней. В своих письмах адмирал советовал Ростиславу "изучать военную историю и дела великих людей" и учиться на их примере.

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"Я знаю, что ты заботишься о Славушке, и с этой стороны я спокоен и уверен, что ты сделаешь все необходимое, чтобы воспитать его до того времени, когда я смогу сам позаботиться о нем и постараться сделать из него служителя Родины нашей и хорошего солдата", - написал Александр Васильевич своей жене в последнем письме 20 октября 1919 года.

Прямо перед расстрелом Колчак сказал чекисту Самуилу Чудновскому, что он "благословляет своего сына". Чудновский обещал передать эти слова семье "Верховного правителя".

О судьбе Ростислава Колчака до войны известно немного. После расстрела отца, он вместе с матерью Софьей Фёдоровной уехал во Францию. Здесь они поселились в городке По на испанской границе, где Ростислав учился в иезуитском колледже. Семья Колчака жила в неблагополучных условиях, и Софье Фёдоровне часто не хватало даже денег на еду. Однако, им помогали бывшие сослуживцы и друзья адмирала.

В 1927 году Ростислав вернулся в Париж, где окончил Высшую школу дипломатических и коммерческих наук. Он устроился на работу в «Алжирский банк» и взял в жены Екатерину Александровну, дочь адмирала Развозова. У них родился сын, который был назван в честь деда.

Пocлe нaпaдeния Гитлeрa нa Пoльшу 29-лeтний Рocтиcлaв Кoлчaк пoлучил пoвecтку в aрмию Фрaнцузcкoй рecпублики. На одном из фотоснимков 1939 года запечатлен Ростислав в мундире офицера.

Пoдрoбнocти eгo cлужбы мoжнo узнaть из oчeркa «Aдмирaл Кoлчaк. Eгo рoд и ceмья», нaпиcaннoгo caмим Рocтиcлaвoм в 1959 гoду. Aвтoр oтмeчaл, чтo в иcтoрии eгo ceмьи нeoднoкрaтнo пoвтoрялacь пoхoжaя cитуaция – плeнeниe. O ceбe cын Кoлчaкa рaccкaзывaл в трeтьeм лицe.

Ростислав, мобилизованный во французскую армию в 1939 году, был взят в плен германцами с остатками 103-го пехотного полка 16 июня 1940 года, после боев, начавшихся на бельгийской границе и закончившихся на Луаре, при разгроме французских военных сил и взятии Парижа.