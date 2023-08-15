Японка стала старейшей лыжницей в мире
Жительница Японии стала старейшей лыжницей в мире, приняв участие в соревновании, пишет издание UPI. На момент старта женщине исполнилось 88 лет.
Кацуми Саэки была признана старейшей лыжницей в мире в прошлом году, когда приняла участие в гонке Japan Masters Championships в Австрии в возрасте 87 лет, и теперь она побила свой же рекорд. Правда, женщина была единственной спортсменкой в своей возрастной категории, но преодолела дистанцию в пять километров за 26 минут.
Саэки рада, что ей снова удалось установить новое достижение. Теперь пенсионерка планирует принять участие в следующем лыжном забеге, который состоится в феврале 2024 года в Финляндии. Семья поддерживает Кацуми в ее спортивных начинаниях и гордится тем, что женщина ставит рекорд за рекордом.