Японка стала старейшей лыжницей в мире

Кацуми Саэки была признана старейшей лыжницей в мире в прошлом году, когда приняла участие в гонке Japan Masters Championships в Австрии в возрасте 87 лет, и теперь она побила свой же рекорд. Правда, женщина была единственной спортсменкой в своей возрастной категории, но преодолела дистанцию в пять километров за 26 минут.