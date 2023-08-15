Что известно о гибели Виктора Цоя

15 августа 1990 года в роковой аварии погиб советский рок-музыкант и лидер группы «Кино» — Виктор Цой. Несмотря на свою короткую жизнь, Цой успел стать главным символом перемен и иконой для нескольких поколений молодежи. Каждый год люди чтят память легенды русского рока, приносят цветы и исполняют его песни.

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В честь Дня памяти Виктора Цоя «Рамблер» рассказывает, как именно произошла трагедия 33-летней давности.

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Как погиб Виктор Цой

Последний концерт Виктора Цоя состоялся 24 июня 1990 года на большой спортивной арене «Лужники» в Москве. Фанаты, как всегда, остались в восторге от песен любимой группы. После этого Цой поехал в латвийский город Юрмалу, где собирался поработать над новым альбомом вместе с гитаристом Юрием Каспаряном. 13 августа демо-запись уже была готова. После этого Каспарян вернулся в Ленинград, а Цой с семьей решили остаться в Латвии подольше.

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Рано утром 15 августа музыкант в одиночестве поехал на рыбалку, с которой живым уже не вернулся. На повороте 35-го километра трассы Слока — Талей темно-синий «Москвич-2141» Цоя столкнулся с белым автобусом «Икарус-250». Оказалось, что «москвич» рок-музыканта врезался в чужой автобус на скорости не менее 130 километров в час. При этом никаких следов алкоголя в крови Виктора Цоя обнаружено не было.

Водителя «икаруса» звали Янис Фибикс. Из-за удара автобус вылетел в реку у дороги, но серьезных травм Фибикс не получил и даже попытался помочь пострадавшей звезде.

«Скорая приехала быстро — через пять минут. О том, кто был за рулем машины, я узнал только в отделении ГАИ», — рассказывал Фибикс.

Теперь он каждый год приезжает к месту аварии, чтобы возложить там цветы в память о погибшем Викторе Цое.

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Что о трагедии говорят близкие

Предполагалось, что звезда уснул за рулем автомобиля от переутомления. Однако мать Цоя совершенно не верила в эту версию. По ее словам, в середине дня невозможно было заснуть так легко. Кроме того, путь тоже был не слишком долгий.

«Просто музыкантам нельзя садиться за руль. Он в то время работал над своим последним альбомом и вполне мог прокручивать в голове разные варианты. Музыка отвлекла внимание, и он перестал контролировать дорогу… Удар был такой силы, что от его «Москвича» остался только багажник, мотор нашли за 50 метров от машины», — так о ситуации говорила мать Виктора Цоя.

При этом отец Цоя утверждал, что сын совершенно не умел водить и всегда делал это вынужденно. Поймать такси в те времена было невозможно, приходилось водить самостоятельно.

Другие версии гибели

В народе бытовало несколько разных версий о гибели Цоя. Кто-то утверждал, что во время рыбалки музыкант поругался с незнакомцами, которые после ссоры решили отомстить. Они выдавили «москвич» Цоя прямо на обочину, а он, пытаясь съехать с нее, в итоге неожиданно вылетел на «встречку». Однако эту версию не подтвердила супружеская пара, которая незадолго до аварии видела и одинокую машину Цоя, и «икарус» Фибикса.