Модель стала бабушкой в 34 года
Жительница Эдинбурга стала одной из самых молодых бабушек Великобритании. Об этом сообщает Mirror.
Рэйчел Макинтайр впервые забеременела, когда ей было 15 лет, родила в 16 и стала бабушкой в 34 года. Она утверждает, что у нее до сих пор спрашивают удостоверение личности. Женщина живет в столице Шотландии и заявляет, что часто сталкивается с бурными реакциями людей, гуляя со своей дочерью. По ее словам, обычно окружающие убеждены в том, что 18-летняя девушка — сестра Макинтайр.
В конце июля ее дочь родила ребенка, а Рэйчел опубликовала фото с внучкой в соцсетях и получила поздравления, подписчики были уверены в том, что она сама стала матерью.
Макинтайр рассказала, что переживала за дочь, когда узнала, что она забеременела в 17 лет. Женщина объяснила, что знает, как тяжело быть молодой мамой и работать полный рабочий день.
«Это было довольно травматично — видеть, как твоя дочь проходит через подобное. Роды были ужасными, но, к счастью, моя внучка — очень хороший ребенок», — поделилась она.
Сейчас британка является моделью OnlyFans, у нее двое дочерей, младшей из которых 10 лет. Недавно она сделала подтяжку живота и собирается вернуться в тренажерный зал ради внучки.
«Когда моя внучка подрастет, я смогу водить ее куда-нибудь и не буду уставать, как пожилые бабушки. Я не думаю, что есть какие-то минусы в том, чтобы быть бабушкой в 34 года. Меня еще не осуждали за это, но, наверное, это случится. Но меня это не беспокоит. В наше время люди критикуют все, что угодно. В жизни главное — быть счастливой, и если ты счастлива, то далеко пойдешь», — считает Макинтайр.