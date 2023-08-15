Модель стала бабушкой в 34 года

«Когда моя внучка подрастет, я смогу водить ее куда-нибудь и не буду уставать, как пожилые бабушки. Я не думаю, что есть какие-то минусы в том, чтобы быть бабушкой в 34 года. Меня еще не осуждали за это, но, наверное, это случится. Но меня это не беспокоит. В наше время люди критикуют все, что угодно. В жизни главное — быть счастливой, и если ты счастлива, то далеко пойдешь», — считает Макинтайр.