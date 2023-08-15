Новый альбом Канье Уэста может выйти осенью 2023 года

Инсайдеры сообщают, что рэпер Канье Уэст работает над новым альбомом, релиз которого запланирован на октябрь 2023 года. Об этом сказано на портале HotNewHipHop.

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Он будет представлять из себя смесь дебютной пластинки музыканта 2004 года «The College Dropout» с седьмой — «The Life of Pablo». В трек-лист также войдут ранее не издававшиеся композиции рэпера.

Как подчеркивает издание The Flow, изначально Уэст планировал назвать лонгплей «Change», однако окончательное название пластинки все еще неизвестно.

По словам инсайдеров, большая часть альбома была записана музыкантом совместно с певцом и продюсером Ty Dolla Sign.

Это не первые слухи о том, что Уэст вернулся к музыке. Еще в июле рэпер Rooga и близкий друг Уэста заявил, что музыкант записывает новый альбом.