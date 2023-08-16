Названа пятерка лучших рок-музыкантов СССР и России

Среди лучших рок-музыкантов СССР и России можно выделить Виктора Цоя и Вячеслава Бутусова, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Кроме них, он отметил Юрия Шевчука и его группу «ДДТ», коллектив «Короля и шута», особенно Андрея Князева и Михаила Горшенева, а также Земфиру (Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом).

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Кроме Виктора Цоя, в топ-5 включил бы «Наутилус-Помпилиус» и Бутусова, — сказал Бабичев.

Критик добавил, что основными его критериями отбора была не только музыка, но и главные исполнители, биография коллектива и отличия тех или иных групп от коллег по цеху. Он напомнил, что песни «Наутилус Помпилиус» стали известны благодаря фильму «Брат», молодой Шевчук из «ДДТ» часто взывал к массам и ездил в Чечню во время боевых действий, а Земфира (Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) — единственная из женщин-рокеров, которая давно на сцене.

Места топ-5, по мнению Бабичева, заслуживают и солист рок-группы «Звери» Роман Билык и лидер команды «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.

Ранее Бабичев заявил, что причинами популярности творчества Виктора Цоя в настоящее время стали прекрасные мелодии наряду с вечными и актуальными темами. По мнению критика, песни Цоя — это композиции на все времена, разные компании до сих пор собираются и поют что-то из его репертуара, как и в 90-е годы. Бабичев подчеркнул, что Цоем следует гордиться, таких героев немного.