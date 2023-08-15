Раскрыта стоимость аренды виллы Павла Дурова в Дубае

Основатель мессенджера Telegram, миллиардер Павел Дуров, который несколько лет назад переехал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), поселился на вилле в Дубае в одном из самых престижных районов города — Jumeirah Islands. Информацию об этом объекте раскрыл американский Forbes со ссылкой на неназванные источники.

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Площадь дома с пятью спальнями составляет примерно 1,4 тысячи квадратных метров. Стоимость его аренды за год оценили приблизительно в миллион долларов (около 99,4 миллиона рублей по актуальному курсу валют). В издании отметили, что вилла, в которой на данный момент проживает бизнесмен, является одним из наиболее дорогих съемных объектов на Jumeirah Islands. Район представляет собой комплекс из 46 «кластеров», объединенных общей дорогой. На каждом из них находится в среднем по 16 вилл, при этом у всех объектов есть собственный сад и бассейн.

Дуров переехал в Дубай в 2017 году и с того момента жил в разных районах города. Миллиардер отказался комментировать изданию новость о своем переезде на Jumeirah Islands.