Гибель Щорса: почему скрывали, что его убили свои

Гибель красного командира Щорса всегда была окружена тайной и загадкой. Несмотря на то, что официальная версия гласила, что он погиб от пули петлюровцев, многие историки и журналисты сомневались в этом и предполагали, что его убили соратники. В конце 60-х годов, после эксгумации останков Щорса и рассекречивания данных медэкспертизы, стало ясно, что его смерть была убийством, со стороны своих.

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Одной из популярных версий является та, что Щорс был убит по указанию Льва Троцкого, который не любил "слишком строптивых" командиров. В статье "Краском Щорс: загадка смерти, загадка славы" автор Александр Кузьмищев приводит примеры устранения своевольных комиссаров и вожаков красного казачества по приказу Троцкого. Согласно этой версии, Щорс отказался выполнять ряд приказов армейского руководства, после чего к нему был направлен Семен Аралов – доверенное лицо Троцкого. По прибытии Аралов направил просьбу Троцкому "подыскать нового комдива", но только русского. В ответе Троцкий поручил почистить ряды и "освежить" командный состав, отказавшись от политики примирения. Это указывает на то, что Щорс был нежелательным для Троцкого и его соратников.

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Еще одна версия связана с Иваном Дубовым, командиром 44-й стрелковой дивизии, в которую влилась дивизия Щорса. По этой версии, Дубовой мог быть тем человеком, который выстрелил в Щорса. Возможно, он исполнял "заказ" сверху или пытался сохранить карьерные возможности и устранить популярного конкурента. В протоколе допроса от 3 декабря 1937 года Дубовой заявил, что убил Щорса "из личной ненависти и желания занять его место". Это признание подтверждается и обвинениями, высказанными командиром 388-го стрелкового полка Каземиром Квянтеком.

Также существует версия, что Щорса могли убить недовольные солдаты. В то время обстановка в армии была неблагоприятной, и возможны были конфликты между командирами и солдатами. В этом случае командир Дубовой мог пытаться стабилизировать обстановку и скрыть истинные обстоятельства гибели Щорса.

Почему советская власть скрывала истинные обстоятельства смерти Щорса? Вероятно, это связано с политическими и карьерными интересами высших чиновников. Убийство Щорса свидетельствовало о внутренних противоречиях и конфликтах в рядах коммунистической партии и армии. Советская власть стремилась поддерживать единство и стабильность, поэтому решила скрыть истинные обстоятельства смерти Щорса и представить его гибель как героическую смерть от пули врагов.