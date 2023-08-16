Гибель Щорса: почему скрывали, что его убили свои
Гибель красного командира Щорса всегда была окружена тайной и загадкой. Несмотря на то, что официальная версия гласила, что он погиб от пули петлюровцев, многие историки и журналисты сомневались в этом и предполагали, что его убили соратники. В конце 60-х годов, после эксгумации останков Щорса и рассекречивания данных медэкспертизы, стало ясно, что его смерть была убийством, со стороны своих.
Одной из популярных версий является та, что Щорс был убит по указанию Льва Троцкого, который не любил "слишком строптивых" командиров. В статье "Краском Щорс: загадка смерти, загадка славы" автор Александр Кузьмищев приводит примеры устранения своевольных комиссаров и вожаков красного казачества по приказу Троцкого. Согласно этой версии, Щорс отказался выполнять ряд приказов армейского руководства, после чего к нему был направлен Семен Аралов – доверенное лицо Троцкого. По прибытии Аралов направил просьбу Троцкому "подыскать нового комдива", но только русского. В ответе Троцкий поручил почистить ряды и "освежить" командный состав, отказавшись от политики примирения. Это указывает на то, что Щорс был нежелательным для Троцкого и его соратников.
Еще одна версия связана с Иваном Дубовым, командиром 44-й стрелковой дивизии, в которую влилась дивизия Щорса. По этой версии, Дубовой мог быть тем человеком, который выстрелил в Щорса. Возможно, он исполнял "заказ" сверху или пытался сохранить карьерные возможности и устранить популярного конкурента. В протоколе допроса от 3 декабря 1937 года Дубовой заявил, что убил Щорса "из личной ненависти и желания занять его место". Это признание подтверждается и обвинениями, высказанными командиром 388-го стрелкового полка Каземиром Квянтеком.
Также существует версия, что Щорса могли убить недовольные солдаты. В то время обстановка в армии была неблагоприятной, и возможны были конфликты между командирами и солдатами. В этом случае командир Дубовой мог пытаться стабилизировать обстановку и скрыть истинные обстоятельства гибели Щорса.
Почему советская власть скрывала истинные обстоятельства смерти Щорса? Вероятно, это связано с политическими и карьерными интересами высших чиновников. Убийство Щорса свидетельствовало о внутренних противоречиях и конфликтах в рядах коммунистической партии и армии. Советская власть стремилась поддерживать единство и стабильность, поэтому решила скрыть истинные обстоятельства смерти Щорса и представить его гибель как героическую смерть от пули врагов.
Таким образом, Советская власть скрывала истинные обстоятельства смерти Щорса, чтобы сохранить единство и стабильность в стране. Эта история является примером того, как политические и карьерные интересы могут перекрывать правду и историческую справедливость.