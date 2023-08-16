Что плохого сделал для России император Александр I

Александр I, правивший с 1801 по 1825 год, обычно описывается в русской историографии в положительном свете. Несмотря на негативную характеристику, данную ему Пушкиным - "плешивый щеголь, враг труда", советские историки также отмечали относительную прогрессивность Александра I по сравнению с предшествующим Павлом I и его преемником Николаем I.

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Однако, даже самый успешный государственный деятель допускает ошибки и совершает нежелательные поступки, которые негативно сказываются на положении страны.

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Жертва Европе интересами России

Василий Ключевский оставил об Александре I в своём «Курсе русской истории» такой отзыв, какой не мог войти в подцензурную публикацию и до сих пор размещается в примечаниях к любому его изданию. Там есть такие слова: «Во время боя в день сдачи Парижа он говорил флигель-адъютанту Орлову, посланному парламентёром: “Бог дарует мне власть и победу, чтобы я мог дать мир и покой всему свету”. В идее этой самому себе навязанной миссии всесветного умиротворения потонула мысль о русских интересах... Между тем, как эта идея вынашивалась и осуществлялась, мы уложили на полях Люцена и Бауцена, Дрездена, Лейпцига и пр. целую армию, задолжали лишние сотни миллионов, уронили рубль на две трети его стоимости..., затруднили своё развитие на десятки лет только потому, что после Люцена не заключили с Наполеоном выгодного мира».

Итак, выдающийся русский историк усматривал основной ущерб интересам России от действий Александра I в его внешней политике после 1812 года. По мнению Ключевского, России надо было заключить с Наполеоном мир после его изгнания из России, а изнурительная борьба за свержение Наполеона не соответствовала выгодам нашей страны. Следовало оставить Европу и Англию самих разбираться со своим порождением. И совсем не в интересах России было становиться жандармом Европы и возглавлять «Священный Союз» держав для борьбы с европейскими революциями. Непрестанные военные усилия, ненужные России, привели к подрыву экономической и финансовой системы страны.

Подрыв армии и морального духа нации после 1812 года

По мнению белоэмигрантского военного историка Антона Керсновского, политика Александра I в этот период нанесла ущерб не только внешним интересам России, но и состоянию русской армии, и моральному духу нации в целом.

«Как-то, проезжая Елисейскими Полями, император Александр увидел фельдмаршала Веллингтона, лично производившего учение двенадцати новобранцев. Это явилось как бы откровением для государя: “Веллингтон открыл мне глаза, – сказал он, – в мирное время надо заниматься мелочами службы!” ...Ещё в Париже начались ежедневные разводы и учения, утомительные парады и ещё более утомительные репетиции парадов...

Никогда ещё Россия не имела лучшей армии... Император Александр... не замечал тактического совершенства этой армии – он видел только недостаточно набеленный этишкет замкового унтер-офицера. И с грустью констатировал, насколько походы и сражения “испортили” его армию, отвлечённую на десять лет от своего прямого и единственного назначения – церемониального марша...

Могучий и яркий патриотический подъём незабвенной эпохи 1812 года был угашен императором Александром, ставшим проявлять какую-то странную неприязнь ко всему национальному, русскому. Он как-то особенно не любил воспоминаний об Отечественной войне – самом ярком национальном торжестве и самой блестящей странице своего царствования. За все многочисленные свои путешествия он ни разу не посетил полей сражений 1812 года и не выносил, чтобы в его присутствии говорили об этих сражениях».

Военные поселения

Самым негативным действием Александра I историки всех направлений – и «прогрессивные», и «реакционные» – дружно считают организацию военных поселений. Доведя до абсурда идею «самообеспечения армии», император решил, что будет лучше, если солдаты в свободное от муштры время будут пахать землю.

В 1817 году начался перевод отдельных деревень в разряд военных поселений. Этот гибрид прусской казармы и будущего советского колхоза стал, по общей оценке, самым уродливым проявлением крепостного права. Он затронул, правда, незначительную в общей массе долю полков русской армии и ещё менее заметную часть населения. Но негативное воздействие, которое произвели военные поселения на психологию современников, было громадным. Самое главное, что никакого позитивного экономического и военного эффекта военные поселения не имели. На армию всё равно тратилось больше половины государственного бюджета, а землю в военных поселениях солдаты-крестьяне возделывали неизбежно хуже, чем крестьяне мирные.

Военные поселения многие до сих пор считают причудой графа Алексея Аракчеева, ставшего с 1815 по 1825 год первым советником и доверенным лицом Александра I. Однако это не так. Идея военных поселений принадлежала лично Александру I, который если вбивал себе что-то в голову, то этого уже было не выбить оттуда никак. Аракчеев умолял царя не устраивать военных поселений, но тот был непреклонен. Аракчеев тогда, как верный слуга государя, бросился выполнять его поручение. Он преуспел в том, что перед судом истории отвёл на себя большую часть обвинений, которые было бы справедливо предъявить самому императору.

Внешняя политика России в чужих руках

Александр I регулярно поручал внешнюю политику людям, которых ничто не связывало с Россией органически. Одним из первых министров иностранных дел в его царствование стал деятель польского национально-освободительного движения князь Адам Чарторыжский. Он руководил внешней политикой Российской империи с 1804 по 1806 год. Именно в это время началась первая война России с Наполеоном. Впоследствии Адам Чарторыжский был председателем правительства, организованного польскими повстанцами, поднявшими мятеж за отделение от Российской империи в 1830 году.

Перебравшись в Париж, Чарторыжский стал во главе агентурной сети, нацеленной на подрывные акции против России. На склоне лет он признавался, что даже в те времена, когда был советником русского царя, все его шаги преследовали одну цель – вовлечь Россию в катастрофу и вызвать её крушение, благодаря чему Польша могла бы обрести независимость в границах, включавших также Украину и Белоруссию.