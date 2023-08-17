Елизавета II ругала Кейт Миддлтон за слишком роскошные отпуска

«Если [Миддлтон] не была с Уильямом в Балморале, значит, пара каталась на лыжах или отдыхала на острове Мюстик. Кейт бывала там так часто, что пресса окрестила ее «королевой Мюстика», титулом, который ранее принадлежал принцессе Маргарет», — написала Николл, имея в виду младшую сестру Елизаветы II.