Елизавета II ругала Кейт Миддлтон за слишком роскошные отпуска

Елизавета II ругала Кейт Миддлтон за то, что она вела себя вызывающе в первые годы отношений с принцем Уильямом. Об этом пишет NYP.
Королевский эксперт Кэти Николл в книге «Уильям и Гарри» утверждает, что Елизавета II была обеспокоена количеством отпусков, которые Миддлтон будет проводить ежегодно. Королева якобы настаивала на том, чтобы принцесса Уэльская нашла работу, а не ездила отдыхать на острова.
«Если [Миддлтон] не была с Уильямом в Балморале, значит, пара каталась на лыжах или отдыхала на острове Мюстик. Кейт бывала там так часто, что пресса окрестила ее «королевой Мюстика», титулом, который ранее принадлежал принцессе Маргарет», — написала Николл, имея в виду младшую сестру Елизаветы II.
Королевский автор также добавила, что пока принц и принцесса Уэльские наслаждались роскошным образом жизни, жители Соединенного Королевства испытывали финансовые трудности во время экономического спада в конце 2000-х годов.
«Такая легкомысленная демонстрация богатства была неприятна королеве», — написала Николл.