122 года как один день: секреты долголетия Жанны Кальман

Она прожила 122 года и попала в Книгу рекордов Гиннесса, при этом секреты долголетия у Жанны Кальман были просты: больше радости, спорта, шоколада и… никакой работы.

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Она видела Ван Гога

Жанна Кальман родилась в 19 веке в небольшом городке Арль, ее родители были далеко не бедными людьми, поэтому наследница ни в чем не нуждалась. Однако в 13 лет Жанна начала работать в местной лавке. Однажды ее посетил Ван Гог, но обслуживать легендарного художника Кальман не стала: он был пьян и неопрятен.

Работа в юности стала единственным трудовым опытом для Жанны. Позже она вышла замуж за троюродного брата (да, священник одобрил этот союз, решив, что молодоженов нельзя назвать близкими родственниками). Как и вся семья Кальман, Фернан был богат, поэтому Жанна решила, что посвятит себя уюту, быту и просто наслаждению жизнью.

Секреты долголетия

Отсутствие работы позволило Жанне много времени посвящать спорт, а активности она обожала. Кальман занималась теннисом почти ежедневно, плавала по утрам, каталась на велосипеде или просто гуляла.

Именно спортивный образ жизни Жанна считала главным секретом своего крепкого здоровья. При этом от радостей, иногда вредных, Кальман обожала шоколад, пасту и калорийные блюда.

День Жанны начинался в 6:45 утра, она делала легкую зарядку и принимала контрастный душ, а затем наносила на кожу оливковое масло. А еще Кальман много молилась, благодарила за все хорошее в своей жизни и считала, что не стоит переживать о вещах, которые ты не можешь изменить.

Жанна любила жареную и пряную пищу. Она никогда не завтракала, разве что позволяла себе выпить утром чашку — другую кофе. А на обед предпочитала тушеную говядину. А ещё она съедала около двух фунтов (то есть — почти килограмм) шоколада в неделю.

Жанна часто шутила, что у нее зависимость от красного вина, сигарет, шоколада и оливкового масла. Странно, но это не повлияло на продолжительность ее жизни.

Хитрая сделка

Когда Кальман исполнилось 90 лет, она заключила сделку с адвокатом Франсуа Раффре. Адвокат обязался выплачивать Кальман каждый месяц 2500 франков, взамен после смерти Жанны ему должна была отойти её квартира. По иронии судьбы, Кальман пережила адвоката, «растянув» время сделки на долгие 32 года, в результате квартира досталась семье Раффре натурально втридорога. Общая сумма выплат Кальман в три раза превысила рыночную стоимость её квартиры.

А была ли Жанна?

За несколько лет до смерти Кальман российские ученые начали сомневаться, что эта женщина прожила больше ста лет. По их мнению, у Жанны не было деменции, признаков хрупкости кожи, остеопороза. Они считали, что Жанной представляется ее девяностолетняя дочь Ивонн. Но Кальман уверяла, что ее единственная наследница умерла в возрасте 34 лет.