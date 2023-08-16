Мишель Обама призналась, что не любила есть в детстве

«Я ела арахисовое масло и желе каждое утро, пока не поступила в колледж. Это было все, что мне действительно нравилось. Это был своего рода компромисс, на который я пошла вместе с мамой, потому что в завтраке есть арахис, то есть белок и немного масла. Нет ничего плохого в хлебе, если мы едим тосты, почему я не могу сделать из него сэндвич с желе? Все ели желе на тосте», — пошутила Мишель Обама.