Мишель Обама призналась, что не любила есть в детстве

Мишель Обама рассказала, что не любила в детстве завтракать. Об этом пишет People.
«Я была довольно придирчивой к еде. Мне не нравились любые завтраки. А мой брат всегда завтракал и считал меня сумасшедшей. У нас были большие завтраки, потому что мой брат был растущим спортсменом. На столе было все: хлопья, яичница или жареные яйца, много тостов, бекон и сосиски», — сказала бывшая первая леди США в подкасте «Кухня вашей мамы», который ведет журналистка Мишель Норрис.
Мишель Обама вспомнила, что ее мама, Мэриан Робинсон, пыталась заставить ее завтракать. По словам Обамы, она была «очень упрямой» и вместо нормального завтрака утром ела арахисовое масло и желе.
«Я ела арахисовое масло и желе каждое утро, пока не поступила в колледж. Это было все, что мне действительно нравилось. Это был своего рода компромисс, на который я пошла вместе с мамой, потому что в завтраке есть арахис, то есть белок и немного масла. Нет ничего плохого в хлебе, если мы едим тосты, почему я не могу сделать из него сэндвич с желе? Все ели желе на тосте», — пошутила Мишель Обама.
Ранее сообщалось, что Мишель Обама запустила компанию по производству здоровых напитков и еды для детей.