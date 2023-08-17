Что произошло с сыном Михаила Горбачева

Известно всем, что у Михаила Горбачева и его супруги Раисы Максимовны есть только одна дочь – Ирина. Однако, на самом деле, за три года до рождения Ирины, Горбачева носила под сердцем сына, которого президент СССР планировал назвать Сергеем.

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В 1949 году Раиса Титаренко, будущая жена Михаила Горбачева, окончила школу с золотой медалью и переехала в Москву для поступления в университет. Однако, из-за тяжелого послевоенного быта, у нее не хватало средств на приобретение теплой одежды, что привело к тяжелой болезни - ангине. Вследствие этого у Раисы развился ревматизм, и врачи посоветовали ей сменить климат для лечения.

В 1953 году Раиса вышла замуж за Михаила Горбачева, и в 1954 году они узнали о беременности. Однако, из-за проблем со здоровьем Раисы, беременность пришлось прервать. Оказалось, что у Горбачева должен был родиться сын, которого он мечтал назвать Сергеем. В следующем году, после окончания университета, Михаил Горбачев вернулся в Ставрополье, где родился и вырос, и его жена последовала за ним. Однако, врачи все еще не рекомендовали Раисе рожать детей из-за ее здоровья.