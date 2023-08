Умер продюсер Джерри Мосс

Один из самых влиятельных музыкальных продюсеров в истории США, обладатель премии "Грэмми" и член Зала славы рок-н-ролла Джерри Мосс мирно отошел в Лос-Анджелесе в возрасте 88 лет. Его семья сделала соответствующее заявление Associated Press, не уточняя причину смерти.

Мосс родился в 1935 году в Бруклине, в 1962 году вместе с Хербом Алпертом основал лейбл A&M Records. Они работали с такими группами, как The Police, Supertramp, Oingo Boingo, Humble Pie, Nazareth, дуэтом The Carpenters. Также лейбл сотрудничал с Кэрол Кинг, Джанет Джексон, Ритой Кулидж, Шерил Кроу, гитаристом Питером Фрэмптоном, а также Джо Кокером, Брайаном Адамсом и многими другими.