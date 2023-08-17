Стюардесса – о плюсах и минусах своей работы

Они много путешествуют, носят стильную форму и общаются с красавцами-пилотами. Стюардесс неслучайно считают представительницами одной из самых романтичных профессий в мире. При этом далеко не все понимают, чем на самом деле наполнены будни тех, кто трудится на борту воздушного лайнера.

© Мир24

Как сегодня становятся бортпроводниками? В чем преимущества и недостатки этой работы? Чем занимаются стюардессы после выхода на пенсию? Об этом в интервью MIR24.TV рассказала старший бортпроводник одной из самых крупных российской авиакомпаний Анастасия Шольц.

Видео дня

В честь Дня авиации России смотрите специальный выпуск программы «Рожденные в СССР» 20 августа в 7:00 на телеканале «МИР».

«Желание стать стюардессой родилось в одну секунду…»

Когда я училась в институте, просматривала в интернете разные предложения для подработки. И тут попалась вакансия бортпроводника от известной российской авиакомпании. Тогда просто подумала, что было бы здорово попробовать, и отправила отклик. Только потом заметила, что там набирали только студентов-заочников, и мне это не подходило. Несмотря на это, мне каждый месяц продолжали присылать письма с предложением о собеседовании.

Уже после выпуска из университета я полетела отдыхать на море с мамой. На обратном пути, сидя в самолете, я смотрела, как стюардессы закрывают багажные полки, и у меня в голове в одну секунду просто щелкнуло: «Хочу попробовать!» По прилету домой я нашла последнее приглашение на собеседование и откликнулась на него.

«В процессе шестичасового собеседования определяют уровень английского и проводят фотосессию»

Собеседование проходит в офисе авиакомпании и длится около шести часов. Причем это сразу несколько этапов и форматов, и проверяют по множеству критериев. В первую очередь, определяют уровень знания английского языка.

В процессе общения нужно ответить на множество вопросов от «Как будет «лосось» и «говядина» по-английски?» до «Как вы будете действовать в случае пожара?»

Затем оценивается внешний вид и проводится фотосессия. После этого ты должен пройти трафарет, не задев его. Таким образом, видимо, проверяют координацию. Потом около трех-четырех дней ждешь результат, который приходит на почту.

Дальше начинается самое страшное, что может быть – это медкомиссия. Ее я проходила три месяца. Сначала к ней нужно долго готовиться, собирать документы, а потом нужно пережить огромную очередь. Я проходила медкомиссию в 2017 году, и тогда система была не слишком хорошо отлажена. Нужно было сначала пропускать командиров воздушного судна, потом действующих бортпроводников, а потом уже очередь доходила до «первоначалки», то есть тех, кто только устраивается.

На вот этих первых этапах многие отсеиваются. Из 20 человек, которые пришли на первоначальное собеседование, приняли только шестерых.

«Главный упор в обучении делается на аварийно-спасательную подготовку»

После прохождения медкомиссии начинается обучение, которое тоже длится около трех месяцев. Все занятия делятся на блоки. Сначала идут вводные уроки: «Воздушное пространство», «Авиационная безопасность», «Медицина» и еще несколько предметов. А потом переходят к трем основным блокам, включающим английский язык, сервис и аварийно-спасательную подготовку (АСП). На последнюю делается основной упор.

На этом этапе ты пробуешь спасать людей в чрезвычайных ситуациях, катаешься по надувным трапам, отрабатываешь действия при различных происшествиях. Это очень интересный предмет, но и самый тяжелый. По АСП у тебя не может быть оценки ниже четырех. Должно быть либо 4, либо 5. Если ты не сдашь на высокий балл, то тебя не пропустят. Будешь ходить на пересдачи, или все пойдет насмарку.

Кстати, во время этих трех месяцев ты получаешь стипендию. И пусть она небольшая, это все равно приятный бонус.

После прохождения обучения сдается экзамен в Росавиации, а затем остается ждать оформления документов. Изготовление свидетельства бортпроводника тоже занимает около трех месяцев. А после его получения можно ехать на склад за формой. Ее, к слову, очень много – у меня был забит ею целый багажник.

«Во время первого рейса ни за что не отвечаешь, только наблюдаешь и помогаешь»

Свой первый рейс я в своей жизни никогда не забуду. Надо было лететь в Анапу на самом большом самолете из всех узкофюзеляжных. Это было очень классно и очень волнительно. Вылет был ранний, поэтому накануне меня заселили в отель рядом с аэропортом.

Такая возможность есть у всех бортпроводников, если ставится вылет до 9:30 утра. То же касается поздних прилетов. Когда ты прилетаешь после 22:00, можно спокойно заселиться в отель, поспать до 10 утра, и только потом ехать домой.

На первом рейсе ощущения очень сумбурные. Коллеги знакомят тебя со всеми обязанностями, и ты, естественно, ни за что не отвечаешь – просто наблюдаешь, можешь попробовать обслуживать пассажиров. Это как тренировка.

Второй рейс проходит уже под контролем инструктора, который ставит допуск: будешь ты бортпроводником или нет. Мой второй рейс был в Прагу, и я тоже запомнила его на всю жизнь. Именно тогда я поняла, что это точно моя профессия. К тому же, меня провозил очень хороший инструктор.

Спустя три года работы я стала старшим бортпроводником. Сначала обучилась на бизнес-класс и отлетала на нем два года. Потом предложили повышение, и вот уже три года я летаю в качестве старшего бортпроводника.

«Я редко вижу родных, а выходные планирую на два месяца вперед»

Самое сложное в работе стюардессы – это, наверное, недостаток сна и личного времени. Это самая большая беда, приходится переживать постоянные смены часовых поясов. Днем спишь, ночью работаешь, потом наоборот. Также я очень редко вижу родных и друзей. Я могу не приезжать домой месяц, два, три – в этом специфика работы.

С таким графиком очень сложно строить планы. Ты можешь заказать себе выходной на конкретную дату, но это надо делать сильно заранее. По сути, ты должен планировать свою личную жизнь на два месяца вперед, а иначе просто никак.

Если тебе ставят рейс на день, когда ты хотел отдохнуть, есть только один выход – уйти на больничный. Но это потом чревато санкциями и полетами в самые непривлекательные точки.

«Вид из моего офиса – очень впечатляющий!»

Главный плюс профессии, естественно, путешествия. Ты катаешься в разные страны, смотришь разные города. Попадаешь в такие места, о которых раньше даже не думал. Кроме того, с такой работой легко заводить много полезных знакомств. Для меня один из главных плюсов – это коллеги, здесь много единомышленников и интересных людей, которые вдохновляют и воодушевляют.

А еще работа стюардессой – это отличная практика языков. Можно выучить сразу несколько иностранных хотя бы на базовом уровне.

Еще очень здорово летать в кабине пилота, особенно в сезон гроз. Когда ты летишь в кабине, у тебя слева гроза, справа гроза, еще сверху какой-нибудь самолет обгоняет, а под тобой какие-нибудь горные хребты…. Это очень круто и завораживающе! В общем, вид из моего офиса очень впечатляющий.

«Многие стюардессы находят мужей-иностранцев и перебираются в другую страну»

Если ты стюардесса, которая доработала до пенсии, то ты на нее не уходишь, а продолжаешь работать, пока тебе позволяет здоровье. Человеку, который пришел в авиацию, тяжело уйти. Если это твое, то ты будешь стараться летать до победного. Если нет, то уйдешь еще до пенсии.

Конечно, бывают разные случаи. Многие в процессе работы заводят заграничные знакомства и после отработки стажа улетают туда жить. Кто-то находит себе мужей-иностранцев и остается в другой стране. Другие остаются в России и уходят в семью, занимаются воспитанием детей. Кто-то, помимо работы в авиации, успевает сделать себе бизнес и потом уходит в свое дело. У каждого своя история.